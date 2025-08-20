2026 Eurovision Şarkı Yarışması'nın adresi belli oldu

Dünyanın en büyük canlı televizyon müzik etkinliği olan Eurovision Şarkı Yarışması 2026'ya Viyana'nın ev sahipliği yapacağı çarşamba günü açıklandı. Bu, Viyana'nın 1967 ve 2015'ten sonra üçüncü ev sahipliği olacak.

Avusturya'nın kamu yayıncısı ORF, finalin 16 Mayıs'ta Avusturya'nın en büyük kapalı arenası olan Wiener Stadthalle'de yapılacağını duyurdu.

Ekonomik açıdan da en cazip teklif

ORF Genel Müdürü Roland Weißmann, "Kapsamlı bir incelemenin ardından ve jürinin oy birliğiyle yaptığı değerlendirmeye dayanarak ORF, Viyana'nın teklifinin sadece altyapı ve lojistik açısından değil, aynı zamanda ekonomik açıdan da en cazip teklif olduğu sonucuna vardı," dedi.

"Viyana Belediye Başkanı olarak, Viyana'nın galip gelmesinden ve önümüzdeki yıl Avusturya'yı bir kez daha temsil edecek olmasından dolayı doğal olarak çok mutluyum. Birlikte harika bir Mayıs ayı geçireceğimize inanıyorum" diyen Belediye Başkanı Michael Ludwig, daha önce de 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'nı JJ'nin evim dediği Viyana'ya "getirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Şehrimiz Avrupa'yı kollarını açarak karşılamaya hazır."

16 Mayıs'ta gerçekleşecek

Bu yılki Eurovision Şarkı Yarışması Basel’de gerçekleştirildi ve 37 ülkede 166 milyon izleyici tarafından izlendi. Yarışmayı Avusturyalı şarkıcı JJ, “Wasted Love” adlı şarkısıyla kazandı. Operatik ve tekno unsurlarını birleştiren bu parça, yarışmanın favorilerinden biriydi.

Gerçek adı Johannes Pietsch olan JJ, 2014’te Conchita Wurst ve 1966’da Udo Jürgens’in ardından Avusturya’nın üçüncü Eurovision galibi oldu.

Bu yılki yarışma, Filistin yanlısı aktivistlerin, Gazze’deki savaşa rağmen İsrail’in yarışmaya katılmasına izin verilmesini protesto etmesiyle tartışmalara sahne oldu.

Kazanmasının ardından JJ, İsrail’in gelecek yılki Eurovision’dan çıkarılmasını talep etti. Bu çağrı Avusturya’da büyük tepkilere yol açarken, aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) Eurovision’u “queer ve solcu bir gösteri” olarak nitelendirdi. Parti ayrıca yarışmaya ev sahipliği yapmanın yüksek maliyetlerini eleştirdi. Eurovision'un finali 12 ve 14 Mayıs 2026'daki yarı finallerin ardından 16 Mayıs'ta gerçekleşecek.