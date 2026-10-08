2026 Nobel Edebiyat Ödülü Kanadalı yazar Anne Carson'a verildi
İsveç Akademisi, 2026 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Kanadalı yazar Anne Carson'a verildiğini duyurdu. Carson, bu ödüle layık görülen ikinci Kanadalı yazar oldu.
İsveç Akademisi tarafından yapılan açıklamada, 2026 Nobel Edebiyat Ödülü’nün Kanadalı yazar Anne Carson'a verildiği bildirildi.
Kararla birlikte Carson, edebiyat alanında Nobel Ödülü kazanan ikinci Kanadalı yazar ünvanını elde etti.
Akademi tarafından yapılan açıklamada, edebiyat dünyasının saygın ödülünün Carson'a verilme gerekçesi açıklandı.
Açıklamada, ödülün “klasik gelenekle eğlenceli bir diyalog kurarak çağdaş edebiyat için yeni formlar yaratan cesur ve yenilikçi eserleri” dolayısıyla Kanadalı yazara takdim edildiği ifade edildi.