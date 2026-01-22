  1. Ekonomim
2026 Oscar adayları açıklandı: İşte tam listesi

16 Mart Pazartesi günü düzenlenecek 98. Akademi Ödülleri'nin (Oscar) adayları açıklandı. "En iyi Film" dalında Bugonia, F1, Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, One Battle After Another, The Secret Agent, Sentimental Value, Sinners ve Train Dreams dikkatleri çekti

Akademi Ödülleri ya da bilinen adıyla Oscar Ödül töreni 16 Mart'ta düzenlenecek. Ödül törenini komedyen Conan O’Brien sunacak. 

İşte adayların tam listesi:

En İyi Film

Bugonia (Focus Features)

Yapımcılar: Ed Guiney, Andrew Lowe, Yorgos Lanthimos, Emma Stone, Lars Knudsen

F1 (Apple Original Films / Warner Bros.)

Yapımcılar: Jerry Bruckheimer, Dede Gardner, Joseph Kosinski, Jeremy Kleiner, Brad Pitt

Frankenstein (Netflix)

Yapımcılar: Guillermo Del Toro, J. Miles Dale, Scott Stuber

Hamnet (Focus Features)

Yapımcılar: Liza Marshall, Pippa Harris, Sam Mendes, Steven Spielberg, Nicolas Gonda

Marty Supreme (A24)

Yapımcılar: Ronald Bronstein, Eli Bush, Timothée Chalamet, Anthony Katagas, Josh Safdie

One Battle After Another (Warner Bros.)

Yapımcılar: Adam Somner, Sara Murphy, Paul Thomas Anderson

The Secret Agent (Neon)

Yapımcı: Emilie Lesclaux

Sentimental Value (Neon)

Yapımcılar: Maria Ekerhovd, Andrea Berentsen Ottmar

Sinners (Warner Bros.)

Yapımcılar: Ryan Coogler, Zinzi Coogler, Sev Ohanian

Train Dreams (Netflix)

Yapımcılar: Marissa McMahon, Teddy Schwarzman, Willian Janowitz, Ashley Schlaifer, Michael Heimler

En İyi Erkek Oyuncu

Timothée Chalamet – Marty Supreme
Leonardo DiCaprio – One Battle After Another
Ethan Hawke – Blue Moon
Michael B. Jordan – Sinners
Wagner Moura – The Secret Agent

En İyi Kadın Oyuncu

Jessie Buckley – Hamnet
Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You
Kate Hudson - Song Sung Blue
Renate Reinsve – Sentimental Value
Emma Stone – Bugonia

En İyi Yönetmen

Ryan Coogler – Sinners
Guillermo Del Toro – Frankenstein
Joachim Trier – Sentimental Value
Chloé Zhao – Hamnet
Josh Safie - Marty Supreme

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Benicio Del Toro – One Battle After Another
Jacob Elordi – Frankenstein
Paul Mescal – Hamnet
Delroy Lindo - Sinners 
Sean Penn – One Battle After Another
Stellan Skarsgård – Sentimental Value

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value
Amy Madigan – Weapons
Wunmi Mosaku – Sinners
Teyana Taylor – One Battle After Another
Elle Fanning - Sentimental Value

En İyi Orijinal Senaryo

Blue Moon – Robert Kaplow
Marty Supreme – Ronald Bronstein ve Josh Safdie
It Was Just an Accident - Vahid Mobasseri, Mariam Afshari ve Ebrahim Azizi
Sentimental Value – Joachim Trier ve Eskil Vogt
Sinners – Ryan Coogler

En İyi Uyarlama Senaryo

Bugonia – Will Tracy
Frankenstein – Guillermo Del Toro
Hamnet – Maggie O’Farrell ve Chloé Zhao
One Battle After Another – Paul Thomas Anderson
Train Dreams – Clint Bentley ve Greg Kwedar

En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı

Frankenstein 
Sinners 
Kokuho
The Smashing Machine 
The Ugly Stepsister 

En İyi Animasyon Kısa Film

Butterfly
Forevergreen
The Girl Who Cried Pearls
Retirement Plan
The Three Sisters

En İyi Canlı Aksiyon Kısa Film

Butcher’s Stain
A Friend of Dorothy
Jane Austen’s Period Drama
The Singers
Two People Exchanging Saliva

En İyi Uluslararası Film

It Was Just an Accident – France (Jafar Panahi)
The Secret Agent – Brazil (Kleber Mendonça Filho)
Sentimental Value – Norway (Joachim Trier)
Sirât – Spain (Oliver Laxe)
The Voice of Hind Rajab – Tunisia (Kaouther Ben-Hania)

En İyi Animasyon Film

Arco – Ugo Bienvenu, Félix de Givry, Sophia Mas, Natalie Portman
Elio – Mary Alice Drumm, Adrian Molina, Madelina Sharafian, Domee Shi
KPop Demon Hunters – Chris Appelhans, Maggie Kang, Michelle L.M. Wong
Little Amélie or the Character of Rain – Claire LaCombe, Edwina Liard, Henri Magalon, Nidia Santiago, Maïlys Vallade
Zootopia 2 – Jared Bush, Byron Howard, Yvett Merino

En İyi Prodüksiyon Tasarımı

One Battle After Another
Frankenstein 
Hamnet 
Marty Supreme 
Sinners 

En İyi Görsel Efekt

Avatar: Fire and Ash – Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon, Daniel Barrett
F1 – Ryan Tudhope, Nicolas Chevallier, Robert Harrington, Keith Dawson
Sinners – Michael Ralla, Espen Nordahl, Guido Wolter, Donnie Dean

En İyi Görüntü Yönetimi

Frankenstein – Dan Laustsen
Marty Supreme – Darius Khondji
One Battle After Another – Michael Bauman
Sinners – Autumn Durald Arkapaw
Train Dreams – Adolpho Veloso

