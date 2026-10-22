29. Aydın Doğan Ödülü Türk müziğinin evrensel sesi Selda Bağcan’a verilecek

Aydın Doğan Vakfı tarafından, 1997 yılından bu yana her yıl kültür, sanat, edebiyat, bilim gibi farklı alanlarda ulusal ve uluslararası platformlarda başarıya ulaşmış kişi veya kurumları ödüllendirmek amacıyla verilen Aydın Doğan Ödülü, bu yıl 'Müzik' alanında veriliyor.

Aydın Doğan Vakfı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu, Türk müziğinin evrensel bir sese dönüşmesinde öncü bir rol üstlenmesi, yarım asrı aşkın sanat yaşamı boyunca halkın duygularını, toplumsal adalet arayışını ve Anadolu’nun kültürel zenginliğini müziğiyle dünyaya taşıması, 1970’lerden günümüze uzanan sanat yolculuğunda özgün yorum gücü, mücadele ve umut temalı eserleriyle yalnızca Türkiye’de değil uluslararası müzik çevrelerinde de büyük saygı görmesi ve halk müziğini çağdaş müzikle harmanlayarak genç kuşaklara ilham vermeyi sürdürmesi nedeniyle 29. Aydın Doğan Ödülü’nün Selda Bağcan’a takdim edilmesini kararlaştırmıştır."

Selda Bağcan’a ödülü, Kasım ayında düzenlenecek törenle verilecek.

Evrensel Ses: Selda Bağcan

14 Aralık 1948’de Muğla’da doğan Havva Selda Bağcan, müzikal yeteneğini erken yaşlarda mandolin ve gitar çalarak geliştirdi. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü’nde öğrenim görürken 1971 yılında profesyonel müzik hayatına adım atan sanatçı, art arda yayımladığı 45’lik plaklarıyla kısa sürede ülke çapında büyük bir yankı uyandırdı. Anadolu’nun kadim türkülerini, halk ozanlarının deyişlerini ve toplumsal adalet temalı sözleri yenilikçi aranjmanlarla harmanlayarak Anadolu pop ve rock akımının kurucu ve en güçlü figürlerinden biri haline geldi.

Eserleri sınırları aşarak dünya çapında pek çok sanatçıya ilham kaynağı oldu. “İnce İnce Bir Kar Yağar” türküsü, uluslararası müzik dünyasında farklı sanatçılar tarafından yeniden yorumlanarak geniş kitlelere ulaştı. Şarkıları uluslararası organizasyonlarda ve dünya müzik listelerinde kendine geniş bir yer buldu.

Türkiye’de müzik alanında aldığı pek çok ödülün yanı sıra, dünya çapında festivallerde onur sanatçısı olarak yer aldı. Selda Bağcan, dünya çapında yapılan “Dünya Müziğinde Yaşayan Efsane ve Tarihi Kadın Şarkıcılar” listesinde 81 efsane kadından biri oldu, bu listeye Selda Bağcan “Efsane Anadolu Şarkıcısı” olarak adını yazdırdı.

Yarım asrı deviren sanat yaşamında, çağdaş orkestrasyonlarla zenginleştirdiği diskografisi, güçlü yorumu ve nesilleri birleştiren sahne performanslarıyla Türk ve dünya müziğinin efsaneleşmiş isimleri arasındaki yerini korumaktadır.

Aydın Doğan Ödülü

Aydın Doğan Vakfı tarafından, Vakfın Kurucusu ve Onursal Başkanı Aydın Doğan adına 29 yıldır verilen Aydın Doğan Ödülü, kültür, sanat, edebiyat ve bilim alanlarında dünya çapında örnek çalışmalar yapan kurumları veya kişileri ödüllendirmek amacını taşıyor. Temel amaçlarından olan gelecek kuşakların eğitimine destek olmak ve onlara örnek olacak başarıları özendirmeyi de kriterleri arasında tutan Aydın Doğan Vakfı, bu ödül vasıtasıyla çeşitli alanlardaki özverili çalışmaları, yaratılan birikimi ve bu birikimin gelecek kuşaklara aktarılmasını önemsemektedir.

Geçmişten günümüze Aydın Doğan Ödülü

1. 1997 Aydın Doğan Ödülü: Roman Adalet Ağaoğlu

2. 1998 Aydın Doğan Ödülü: Sosyal ve Beşeri Bilimler Prof. Dr. Doğan Kuban ve Prof. Dr. Emre Kongar

3. 1999 Aydın Doğan Ödülü: Görsel Sanatlar Ara Güler

4. 2000 Aydın Doğan Ödülü: Şiir Melih Cevdet Anday

5. 2001 Aydın Doğan Ödülü: Tarih Prof. Dr. İlber Ortaylı

6. 2002 Aydın Doğan Ödülü: Klasik Batı Müziği Ankara Devlet Konservatuarı

7. 2003 Aydın Doğan Ödülü: Arkeoloji Ord. Prof. Dr. Sedat Alp ve Prof. Dr. Altan Çilingiroğlu

Hizmet Ödülü: Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü ve Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü

8. 2004 Aydın Doğan Ödülü: Türk Halk Müziği Yücel Paşmakçı

Hizmet Ödülü: İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı ile Folklor Kurumu

9. 2005 Aydın Doğan Ödülü: Kent Mimarisi, Kent Dokusu İzmir Konak Meydanı Düzenlemesi ve Kastamonu Tarihi Kent Dokusu İyileştirme Projeleri

10. 2006 Aydın Doğan Ödülü: Resim Adnan Varınca

11. 2007 Aydın Doğan Ödülü: Moda Tasarımı Özlem Süer ve Ümit Ünal

12. 2008 Aydın Doğan Ödülü: Heykel Seyhun Topuz

13. 2009 Aydın Doğan Ödülü: Tiyatro Genco Erkal

14. 2010 Aydın Doğan Ödülü: Sinema Nuri Bilge Ceylan

15. 2011 Aydın Doğan Ödülü: Türk Halk Müziği Mehmet Özbek

Hizmet Ödülü: Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı

16. 2012 Aydın Doğan Ödülü: Öykü Selim İleri

17. 2013 Aydın Doğan Ödülü: Türk Müziği Prof. Dr. Nevzad Atlığ ve Türk Musikisi Vakfı

18. 2014 Aydın Doğan Ödülü: Fotoğraf Ozan Sağdıç

Hizmet Ödülü: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Fotoğraf Bölümü

19. 2015 Aydın Doğan Ödülü: Roman Orhan Pamuk

20. 2016 Aydın Doğan Ödülü: T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)

21. 2017 Aydın Doğan Ödülü: Resim Neş’e Erdok

22. 2018 Aydın Doğan Ödülü: Türk Halk Müziği Arif Sağ

23. 2019 Aydın Doğan Ödülü: Sinema Şener Şen

24. 2020 Aydın Doğan Ödülü: Deprem Araştırmaları İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü

25. 2021 Aydın Doğan Ödülü: Sağlık Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin

26. 2022 Aydın Doğan Ödülü: Seramik Sanatı Alev Ebüzziya

27. 2023 Aydın Doğan Ödülü: Koro Müziği Antakya Medeniyetler Korosu

28. 2024 Aydın Doğan Ödülü: Felsefe Prof. Dr. İoanna Kuçuradi

29. 2026 Aydın Doğan Ödülü: Müzik Selda Bağcan