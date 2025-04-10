39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali yoğun ilgi görüyor

ANKARA (EKONOMİ)

Festival kapsamında, çağdaş müzikte Ensemble Orochi; Akram Khan Company and R.N. Macedonian National Ballet; farklı şekilde tasarlanmış flamenko gösterisi Woman By Aaron Vivancos; Devingen müzik grubu konserinin de aralarında bulunduğu gösteriler gerçekleşiyor.

Devingen müzik grubu; piyano ikilisi Katya Apenkisheva-Charles Owen; şef Tolga Atalay yönetiminde Orkestra Akademik Başkent keman virtiözü Elvin Hoxha Ganiyev, gitar virtiözü Yamandu Costa'yı ayrı konserlerde Ankaralı sanatseverlerle buluşturuyor; Piero Odorici anda Roberto Rossi Quintet; Skampa Quartet, Semplice Quartet; Metallon Brass Ensemble de Ankara'lı sanatseverlerle buluşuyor. Festival'de 30 Nisan'da Rusya Devlet Akademi Senfoni Orkestrası şef Fedor Beznosikov yönetiminde piyano sanatçısı Salih Can Gevrek'i ağırlıyor.

Festival başlangıcındaki açılış töreninde bir değerlendirme yapan Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Başkanı Ali Başman, “Bu festival, Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti Ankara’ya yakışır bir festival düzenlenmesi için zamanın Kültür Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’nın talepleri ve destekleri ile Sevda-Cenap And Müzik Vakfı organize edilmeye başlandı. Başkentin kültür sanat hayatını zenginleştirmek üzere 38 yıldır düzenlenen Uluslararası Ankara Müzik Festivali’nin 39. yılında siz değerli müzikseverleriyle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 38 yıllık geçmişiyle Başkentin en uzun soluklu etkinliği olan ve Vakıf amaçlarımız doğrultusunda azim ve özveri ile düzenlenen, en bilinen etkinliğimiz Uluslararası Ankara Müzik Festivali, Ankara’nın vazgeçilmezleri arasında yerini korumaktadır.” dedi.

Vakıf Genel Sekreteri ve Festival Koordinatörü Pınar Alpay Yüksel de festivale yönelik yaptığı değerlendirmede, “Ankara baharı müzikle daha güzel, dedirten festivalimizde ‘bahar’, ‘tazelenme’, ‘yeniden doğuş’, ‘umut’, ‘değişim’, ‘festival, ‘çoksesli müzik’, ‘yaratıcılık’ ve ‘sanat’ akıllarınızdan çıkmasın istiyoruz. Bu bahar da festivalimizde neşe ve coşkular yaşamanızı diliyoruz. Pek çok ilk seslendirmeyi ve sahnelemeye tanıklık edeceğiniz festivalimizde, salonlarımızda buluşmayı diliyoruz” yorumunu yaptı.

Festival, 30 Nisan 2025’te sona eriyor. Festival ve programa https://www.ankarafestival.com adresinden ulaşılabiliyor.