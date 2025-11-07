  1. Ekonomim
46. Kahire Uluslararası Film Festivali'nin jüri başkanı Nuri Bilge Ceylan oldu

Sinemanın evrensel etkisini ve kültürler arası diyaloğun önemini vurgulayarak dünyanın dört bir yanından seçkin yapımları ağırlayacak 46. Kahire Uluslararası Film Festivali, 12-21 Kasım'da Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenecek.

46. Kahire Uluslararası Film Festivali'nin jüri başkanı Nuri Bilge Ceylan oldu
Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sinema Genel Müdürlüğünün desteği, Televizyon ve Sinema Film Yapımcıları Meslek Birliği (TESİYAP) işbirliğinde Kahire'de gerçekleşecek festivalde Türkiye standı açılacak.

Festivalin uluslararası yarışma jüri başkanlığını dünyaca ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan üstlenecek. Ceylan'ın "Bir Zamanlar Anadolu'da", "Ahlat Ağacı" ve "Uzak" adlı filmleri festivalin Retrospective bölümünde sinemaseverlerle buluşacak. Usta yönetmen ayrıca 16 Kasım'da masterclass gerçekleştirecek.

Festivalde Türkiye rüzgarı esecek

Alireza Khatami'nin yazıp yönettiği ve ilk gösterimini 2025 Sundance Film Festivali'nde yapan "Öldürdüğümüz Şeyler" ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle Şeyhmus Altun tarafından çekilen "Aldığımız Nefes", festivalin Uluslararası Yarışma bölümünde Türkiye'yi temsil edecek.

Turkish Spotlight bölümünde uzun metrajlı "Hemme’nin Öldüğü Günlerden Bir", "Kanto" ve "Bildiğin Gibi Değil" ile kısa film "Dilan Hakkında Konuşmalıyız"ın gösterimleri yapılacak.

Festival kapsamında 15-21 Kasım'da kurulacak Türkiye standında, uluslararası yapımcılar, yönetmenler, dağıtımcılar, satış temsilcileri ve film profesyonelleri, Türkiye'den sektör temsilcileriyle bir araya gelecek.

Kahire Büyükelçiliği ev sahipliğinde 16 Kasım'da Türkiye resepsiyonu gerçekleştirilecek.

