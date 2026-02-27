51. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini buldu: İşte kazananlar...

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen törende, bu yıl 51'incisi gerçekleştirilen Cesar Sinema Ödülleri töreninde, Carine Tardieu'nün yönettiği "L'attachement" filmi, "en iyi film" ve "en iyi kurgu" ödüllerine layık görüldü.

Vimala Pons, bu filmdeki performansı ile "en iyi yardımcı kadın oyuncu" ödülünü kazandı.

"En iyi erkek oyuncu" ödülü "La femme la plus riche du monde" filmindeki performansıyla Laurent Lafitte'e verildi.

"En iyi kadın oyuncu" ödülü, "Dossier 137" filmindeki rolü ile Lea Drucker'e layık görüldü. Ayrıca Pierre Lottin "L'etranger" filmindeki rolü ile "en iyi yardımcı erkek oyuncu" seçildi.

Richard Linklater "Nouvelle Vogue" filmi ile "en iyi yönetmen" ödülünü alırken, "en iyi özgün senaryo", "Un kurs dans le Jura" ile Franck Dubosc ve Sarah Kaminsky'e gitti.

Pauline Loques imzalı "Nino" filmi de "en iyi ilk film" seçilirken; Paul Thomas Anderson'un "One Bataille apres l'autre" "en iyi yabancı film" ödülüne layık görüldü.

"Le Chant des forets" "en iyi belgesel", Ugo Bienvenu imzalı "Arco", "en iyi animasyon filmi" seçildi.

"Nino" filmindeki rolü ile Theodore Pellerin "umut veren erkek oyuncu" ödülünü ve "La Petite derniere"deki performansı ile Nadia Melliti "umut veren kadın oyuncu" ödülünü almaya hak kazandı.

Cesar'ın bu yılki "onur ödülü" Hollywood yıldızı Jim Carrey'ye verildi.