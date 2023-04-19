67 milyon yıllık T-Rex iskeleti satıldı

Avrupa'da ilk kez bir T-Rex iskeleti müzayedeye çıkarıldı.

11,6 metre uzunluğunda ve 3,9 metre yüksekliğindeki iskelet, “var olan en muhteşem T. rex iskeletlerinden biri” olarak tanımlandı.

Söz konusu satış, ilk T-Rex müzayedesi ya da bu alanda yapılan en pahalı satış değil. Ancak bu tip satışlar oldukça nadir yapılıyor.

Geçen sene de bir müzayedede bir T-Rex iskeletinin 25 milyon dolara alıcı bulması bekleniyordu. Ama parçalarının nereden geldiğine dair şüpheler ortaya çıktıktan sonra satıştan geri çekildi.

Satışı gerçekleştirilen iskeletin adı “293 Trinity”. ABD’nin Montana ve Wyoming eyaletlerindeki kazılarda bulunan üç farklı T-Rex’ten oluşturuldu. 2008 ve 2013 yılları arasında bulunan 293 ayrı kemikten oluşuyor.

Müzayedeye çıkarılan dinozor iskeletlerinin çoğu genellikle, kısmi kalıp veya değiştirmelerden oluşuyor. Ancak 293 Trinity'nin yarısından fazlası gerçek kemiği barındırıyor.

İskelet, Zürih'teki Koller müzayede evinde satıldı. İsviçre'deki Aathal Dinozor Müzesi'nden Dr. Hans-Jacob Siber, firmanın internet sitesine verdiği bir röportajda Trinity'yi "özel bir canavar" olarak tanımladı.

Dünyada iyi durumda 20 veya 30 T-Rex iskeletin olduğunu belirten Siber, “Bu daha büyük ve daha iyi olanlardan biri" dedi.

Müzayede evi sözcüsüne göre dinozor özel bir kişi tarafından satın alındı ve Avrupa'da kalacak.