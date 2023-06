69. Sait Faik Abasıyanık Hikâye Armağanı sahibini buldu

Takip Et

Sait Faik Abasıyanık’ın anısını yaşatmak amacıyla Darüşşafaka Cemiyeti ve Kültür Yayınları iş birliğiyle düzenlenen 69. Sait Faik Abasıyanık Hikâye Armağanı’nı kazanan Ayşegül Devecioğlu’na ödülü, düzenlenen törenle verildi. Devecioğlu’nun “Anatomi Dersi” (Metis Yayınları) kitabıyla layık görüldüğü ödülü, Seçici Kurul Başkanı Doğan Hızlan tarafından kendisine takdim edildi.

Törende konuşan Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali, Darüşşafaka ile uzun yıllara dayanan bir yol arkadaşlıkları bulunduğunu belirterek, “Sait Faik Abasıyanık Hikâye Armağanı da bu birliktelikten aldığımız güçle kültürel yaşamımızı canlı tutmak, değerli edebiyatçılarımıza minnettarlığımızı ve takdirimizi sunmak amacıyla sürdürdüğümüz, Cumhuriyetimizin 100. yılında ve Bankamızın 100. yaşına bir yıl kala daha da güçlendirmek istediğimiz güzel bir gelenek.” dedi.

“Her okuyanda ve her okunduğunda ayrı bir kitap”

Her kitabın her okuyanda ve hatta her okunduğunda ayrı bir kitap olduğunu söyleyen Bali, “Kitaplar okuruz çok yönlü, çok farklı bakış açıları ediniriz, zenginleşiriz, büyürüz; zenginleştikçe ve büyüdükçe hayatlarımız da değişir. Bu arada ne kadar çok eksiğimiz olduğunu da anlamaya başlarız. Bu da merak duygusuyla beslenerek nihayete ermeyen bir süreç başlatır. Ben kitapla yaşadığımız serüveni böyle görüyorum.” şeklinde konuştu.

“Ödül kazanan her bir yazar edebiyatımız için bir kilometre taşı”

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç de geriye dönüp bakıldığında Sait Faik Hikâye Armağanı’na layık görülen her bir yazarın edebiyatımız için ayrı bir kilometre taşı, ayrı bir değer olduğunu belirtti.

Darüşşafaka için Sait Faik ne kadar önemliyse, Sait Faik için de Darüşşafaka’nın aynı önemi taşıdığını söyleyen Güleç, şunları kaydetti: “‘Öyle ki, bir görseydin o çocukları’ demişti annesi Makbule Hanım’a, Fazıl Hüsnü Dağlarca ile Darüşşafaka’da gerçekleştirdikleri bir edebiyat matinesinden dönerken. ‘Hepsi birer ateş parçası, gözlerinde umut, yüzlerinde onlara tanınan fırsatın mahcup tebessümü. Bu çocuklara destek olmak gerek, onlara ve onlar gibi yüzlercesine. Ne dersin?’ demişti annesine.”

“Sait Faik İstanbul’u yazdı ama insan unsurunu hiç unutmadı”

Jüri Başkanı Doğan Hızlan ise Sait Faik’i edebiyat matinelerinden tanıdığını, o etkinliklerde de çok uzun konuşmayan bir yazar olduğunu anlattı. Hızlan, “Her yazarın mekânı vardır. Sait Faik de İstanbul’u, Beyoğlu’nu, Adalar’ı yazdı. Bunu yazarken de insan unsurunu hiç unutmadı.” dedi.

Jüri başkanlığının, yazara ödül kazandığı bilgisini telefonla ilk veren kişi olmak gibi güzel bir yanı bulunduğunu, kendisinin de o sırada yazar ile aynı sevinci yaşadığını söyleyen Hızlan, Sait Faik Abasıyanık Hikâye Armağanı’nın tarihine bakıldığında Türk edebiyatında önemli bir yeri olduğunu ve değerli isimlere bu ödülün verildiğini aktardı.

Ödüle layık görülen Ayşegül Devecioğlu da Sait Faik Abasıyanık’ın kendi kuşağı için çok önemli bir yazar olduğunu belirterek, “Biz erik ağaçlarıyla konuşmasını bilen, bir odadan içeriye dallarıyla bir ağacın, bulutun girebileceğine inanan, bundan hiç kuşku duymayan bir kuşaktık.” dedi.

Sait Faik Hikâye Armağanı

Yazarın annesi Makbule Abasıyanık’ın vasiyeti gereği ilk kez 1955 yılında verilen Sait Faik Hikâye Armağanı, 1964’ten itibaren Darüşşafaka Cemiyeti, 2012’den itibaren ise Darüşşafaka Cemiyeti ve Kültür Yayınları iş birliğiyle düzenleniyor. Edebiyatımızın en prestijli ödülleri arasında yer alan Sait Faik Hikâye Armağanı, jüri heyeti tarafından o yıl içinde yazılmış en başarılı ve üstün hikâye kitabının seçilmesiyle veriliyor.

Her yıl yazarın vefat yıl dönümü olan 11 Mayıs’ta açıklanan armağan, geçen yıl, “Yok Yolcu” adlı kitabıyla Kâmil Erdem’e verilmişti. Bu yıl ödülü belirleyen Seçici Kurul;, Doğan Hızlan başkanlığında, Hilmi Yavuz, Nursel Duruel, Prof. Dr. Jale Parla, Beşir Özmen (Darüşşafaka Cemiyeti Temsilcisi), Metin Celal ve Jale Özata Dirlikyapan’dan oluştu.

2023 yılı Sait Faik Hikâye Armağanı’na layık görülen Ayşegül Devecioğlu, Ağlayan Dağ Susan Nehir romanıyla 2008 Orhan Kemal Roman Armağanı’nı da kazandı.