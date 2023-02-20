70 milyon yıllık kaplumbağa fosili bulundu

Vadi el-Cedid Üniversitesi, Kahire Üniversitesiyle ortak çalışma yapan araştırma ekiplerinin, kentin Karn Cinnah bölgesinde yan boyunlu bir nehir kaplumbağası fosili keşfettiğini açıkladı.

Mısır ve Kuzey Afrika'da ilk kez keşfedilen ve kayıt altına alınan bu türün, 70 milyon yıl veya daha uzun bir tarihe sahip olduğu aktarılan açıklamada, söz konusu kaplumbağa türünün nehirlerde ve tatlı suda yaşadığı ifade edildi.