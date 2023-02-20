  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Kültür-Sanat
  3. 70 milyon yıllık kaplumbağa fosili bulundu
Takip Et

70 milyon yıllık kaplumbağa fosili bulundu

Mısır'ın Vadi el-Cedid kentinde 70 milyon yıllık bir kaplumbağa fosili bulunduğu belirtildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Vadi el-Cedid Üniversitesi, Kahire Üniversitesiyle ortak çalışma yapan araştırma ekiplerinin, kentin Karn Cinnah bölgesinde yan boyunlu bir nehir kaplumbağası fosili keşfettiğini açıkladı.

Mısır ve Kuzey Afrika'da ilk kez keşfedilen ve kayıt altına alınan bu türün, 70 milyon yıl veya daha uzun bir tarihe sahip olduğu aktarılan açıklamada, söz konusu kaplumbağa türünün nehirlerde ve tatlı suda yaşadığı ifade edildi.

"Dünyanın ilk mağara kilisesi" depremden etkilenmedi"Dünyanın ilk mağara kilisesi" depremden etkilenmediKültür-Sanat

 