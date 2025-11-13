  1. Ekonomim
  2. Kültür-Sanat
  3. 8. İstanbul Uluslararası Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali’ne başvurular başladı
Takip Et

8. İstanbul Uluslararası Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali’ne başvurular başladı

Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından 4–18 yaş aralığındaki çocuk ve gençleri sanatın evrensel dili etrafında buluşturmayı hedefleyen etkinlik, katılımcıları sanatın evrensel dili etrafında buluşturuyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
8. İstanbul Uluslararası Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali’ne başvurular başladı
Takip Et

Palet Kültür Sanat ve Eğitim Derneği tarafından iki yılda bir düzenlenen İstanbul Uluslararası Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali bu yıl 8’inci kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. Çocuk ve gençlerin yaratıcılığını sanat aracılığıyla görünür kılmayı hedefleyen bienal için başvurular başladı.

Küratörlüğünü Devlet Sanatçısı, Ressam Prof. Devrim Erbil’in, sanat kurulu başkanlığını Akademisyen, Ressam Dr. Zeynep Öztürk’ün ve direktörlüğünü ise kurucu Gazi Selçuk’un üslendiği bienalin sergi ve etkinlikleri Nisan 2026’da İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Yeni dönemde, ‘Sanatını ‘MUTLULUK’la Buluştur’ temasıyla yola çıkan bienal; İstanbul’un yanı sıra Türkiye’nin farklı illerinden ve dünyanın dört bir yanından çocuk-gençleri sanatın evrensel dili etrafında buluşturmayı amaçlıyor.

Kimler başvurabilir?

4 ila 18 yaş arası çocuk ve gençlerin başvuru yapabileceği bienalde, alanlar ise şu şekilde belirlenmiş durumda: Resim, heykel, enstalasyon, video, fotoğraf, dijital sanat, performans, drama, dans, müzik ve sahne sanatları. Başvurular ise cocukgenclikbienal.org internet adresinde çevrimiçi olarak alınıyor.

Başvuru takvimi

- Görsel Sanatlar Başvuruları: 1 Ekim – 5 Aralık 2025

- Görsel Sanatlar Sonuçlarının Açıklanması: 26 Aralık 2025

- Onaylanan Görsel Sanatlar Projelerinin Üretilmesi: 27 Aralık 2025 – 10 Nisan 2026

- Müzik ve Sahne Sanatları Başvuruları: 1 Ekim 2025 – 20 Mart 2026

- Müzik ve Sahne Sanatları Sonuçlarının Açıklanması: 30 Mart 2026

İşte yeni ifşa listesi: Çayda gıda boyası, pekmezde şeker ilavesi tespit edildiİşte yeni ifşa listesi: Çayda gıda boyası, pekmezde şeker ilavesi tespit edildiGündem
Benzine zam geliyor: İşte 13 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam geliyor: İşte 13 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Bosna Savaşı sırasında 'insan avı' iddiası: Zengin turistler, sivilleri öldürmek için para ödediBosna Savaşı sırasında 'insan avı' iddiası: Zengin turistler, sivilleri öldürmek için para ödediDünya
Almanya’da OpenAI’a telif darbesi: Tazminat ödeyecekAlmanya’da OpenAI’a telif darbesi: Tazminat ödeyecekDünya

 

Kültür-Sanat
HBO'da yayınlanacak: 'V for Vendetta' dizi oluyor
HBO'da yayınlanacak: 'V for Vendetta' dizi oluyor
46. Kahire Uluslararası Film Festivali'nin jüri başkanı Nuri Bilge Ceylan oldu
46. Kahire Uluslararası Film Festivali'nin jüri başkanı Nuri Bilge Ceylan oldu
Michael Jackson'ın hayatını konu alan filmin ilk fragmanı yayınlandı
Michael Jackson'ın hayatını konu alan filmin ilk fragmanı yayınlandı
Dünya yıldızı sanatçılar, Lima Vakfı’nın mühendis kızları için söyledi
Dünya yıldızı sanatçılar, Lima Vakfı’nın mühendis kızları için söyledi
Elvan Kandemir’in 'Anneler İçin Bir Başucu Kitabı' eseri ikinci baskısıyla raflarda
Elvan Kandemir’in 'Anneler İçin Bir Başucu Kitabı' eseri ikinci baskısıyla raflarda
Ünlülerin hocası Süheyla Altmışdört hayatını kaybetti
Ünlülerin hocası Süheyla Altmışdört hayatını kaybetti