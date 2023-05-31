83 yaşındaki Al Pacino baba oluyor

Robert De Niro'nun ardından bir bebek haberi de Al Pacino'dan geldi. Habere göre 83 yaşındaki Al Pacino ve 8 aylık hamile kız arkadaşı Noor Alfallah bebek bekliyor.

Aktörün temsilcisi dün TMZ'ye yaptığı açıklamada, 83 yaşındaki Oscar ödüllü aktör ve 29 yaşındaki Alfallah'ın birlikte ilk çocuklarını beklediklerini doğruladı. Pacino ve kendisinden 55 yaş küçük Alfallah, geçen ay Los Angeles'ın lüks restoranlarından E Baldi'de birlikte görülmüştü.

Kült film Yaralı Yüz'ün (Scarface) başrol oyuncusunun iki ayrı kadından üç çocuğu bulunuyor. Pacino ve aktris Beverly D'Angelo'nun, Olivia ve Anton James adında ikiz çocukları var. İkizler 22 yaşında. Ayrıca ünlü oyuncu ve Jan Tarrant'ın Julie Pacino adlı 33 yaşında bir kızları var.

Hamilelik haberi, Pacino'nun 79 yaşındaki uzun süreli meslektaşı Robert De Niro'nun kız arkadaşı Tiffany Chen'le 7. çocuğunu kucağına aldığı ay geldi.