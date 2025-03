97. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu: Geceye beş ödül birden alan Anora damga vurdu! İşte kazananlar

Los Angeles'ta bulunan Dolby Theatre'daki törenin sunuculuğunu ABD'li komedyen Conan O'Brien yaptı.

Gecede "En İyi Film" ödülüyle Oscar'ın sahibi "Anora" filmi oldu. Törene damgasını vuran Film, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Yönetmen, En İyi Özgün Senaryo ve En İyi Kurgu ödülleriyle de toplam beş ödül alarak 97. Oscar'ın en çok ödül kazanan filmi oldu.

En İyi Kadın Oyuncu ödülünün sahibi de "Anora" filmininin başrolü Mickey Madison oldu. Bundan 22 yıl önce "Piyanist" filmi ile Oscar kazanan Adrien Brody, iki ödül kapan "The Brutalist" filmindeki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu ödülü aldı.

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü "A Real Pain" filmindeki rolüyle Kieran Culkin aldı. En iyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü ise "Emilia Perez" filmindeki performansıyla Zoe Saldaña kazandı. Sean Baker' “Anora” filmiyle En İyi Özgün Senaryo ödülünü aldı.

İşte kazananlar...

En İyi Film: Anora

Gecede En İyi Kadın Yönetmen, En İyi Özgün Senaryo, En İyi Kurgu ve En İyi Kadın ödüllerini alan "Anora", Oscar'ın da sahibi oldu. Yönetmen Sean Baker'ın aynı zamanda senaryosunu yazdığı filmde, Brooklyn'li genç bir seks işçisi olan Anora, oligarkın oğluyla tanışıp aniden evlendiğinde bir Külkedisi hikâyesine yaşama şansını yakalar. Haber Rusya'ya ulaştığında, oligarkın ailesi evliliği iptal ettirmek için New York'a doğru yola çıkınca Anora'nın masalı tehlikeye girer.

En İyi Kadın Oyuncu: Mickey Madison

"Anora"nın başrolü Mickey Madison En İyi Kadın Oyuncu ödülü aldı.

En İyi Erkek Oyuncu: Adrien Brody

22 yıl önce "Piyanist" filmi ile Oscar kazanan Adrien Brody, En İyi Görüntü Yönetmeni ve En İyi Orijinal Müzik ödülleri de alan "The Brutalist" filmindeki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu ödülü aldı. Film, Holokost'tan sağ kurtulan Macaristan doğumlu Yahudi mimar László Tóth'un hayatındaki 30 yılı anlatıyor.

En İyi Yönetmen: Sean Baker

"Anora"nın aynı zamanda senaristi de olan yönetmen Sean Baker, En iyi Yönetmen ödülü aldı.

Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu: Zoe Saldaña

Zoe Saldaña, "Emilia Pérez" filmindeki performansıyla "Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu" ödülü aldı. Günümüz Meksika'sında geçen hikâyede avukat Rita, beklenmedik bir teklif alır. Herkesin korktuğu bir kartel patronuna işinden emekli olması ve her zaman hayalini kurduğu kadına dönüşmesinde yardım etmelidir.

Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu: Kieran Culkin

Kieran Culkin, “Gerçek Acı”daki (A Real Pain) performansıyla "Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü aldı. Gerçek Acı, büyükannelerinin ölümünün ardından köklerini keşfetmek için Polonya'ya gidip, orada bir Holokost turuna katılan iki kuzen David Kaplan ve Benji Kaplan'ın hikayesini konu ediyor.

En İyi Görüntü Yönetmeni - Sinematografi: Lol Crowley (The Brutalist)

"The Brutalist", En İyi Görüntü Yönetmeni ödülünü aldı. Yönetmen Lol Crowley’nin ilk Oscar'ı. Film, Holokost'tan sağ kurtulan Macaristan doğumlu Yahudi mimar László Tóth'un hayatındaki 30 yılı anlatıyor.

En İyi Kostüm Tasarımı: Wicked

Wicked, En İyi Kostüm Tasarımı ödülü aldı. Paul Tazewell bu ödülü alan ilk siyah olarak tarihe geçti. Film, Oz Dünyası'nın efsanevi cadılarını konu alıyor. Yeşil teninin alışılmadık rengi nedeniyle yanlış anlaşılan genç bir kadın olan Elphaba, güçlerinin boyutları hakkında hiçbir fikre sahip değildir. Yanında, ayrıcalıklı olduğu kadar popüler de olan, kalbinin gerçek doğasını henüz bilmeyen Glinda vardır.

En İyi Özgün Senaryo: Anora

“Anora” En İyi Özgün Senaryo ödülünü aldı.

En İyi Uyarlama Senaryo: Conclave

En İyi Uyarlama Senaryo ödülü "Konsey" (Conclave) filminin oldu. Peter Straughan'ın senaryosunu yazdığı film, görevdeki Papa'nın ölmesi sonucu yeni Papa'nın seçileceği konseyi idare etmekle görevli olan Kardinal Lawrence'ın, konsey sürecinde ayyuka çıkan birçok entrikanın üstesinden gelmeye çalışmasını anlatıyor.

En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı: The Substance

En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı ödülü Cevher (The Substance) filminin oldu. Ödülü Marilyne Scarselli, Pierre Olivier Persin ve Stephanie Guillon aldı. Yaşı ilerleyen Hollywood oyuncusu ve aerobik eğitmeni Elisabeth Sparkle (Demi Moore), gençleşmek için gizemli bir yönteme başvurur. Işıltılı günleri geride kalan oyuncu, cinsiyetçi bir yapımcı tarafından kovulur ve yaşı sebebiyle artık rol alamıyordur.

En İyi Film Kurgusu: Anora

“Anora”, aynı zamanda En İyi Kurgu ödülünü de aldı. Filmin kurgusu da senaristi ve yönetmeni olan Sean Baker'a ait.

En İyi Orijinal Müzik: The Brutalist

"The Brutalist", ikinci ödülü olan En İyi Orijinal Müzik ödülünü de aldı. Müziklerin yaratıcısı Daniel Blumberg.

En İyi Uluslararası Film: Hâlâ Buradayım

Hâlâ Buradayım, En İyi Uluslararası ödülü aldı. Film, Brezilya'nın askeri diktatörlük döneminde kaybolan eski milletvekili Rubens Paiva'nın hikayesini ve eşi Eunice Paiva'nın adalet mücadelesini konu ediyor.

En İyi Kısa Film: I'm Not A Robot

En İyi Kısa Film ödülünü “Ben Robot Değilim" (I'm Not A Robot) aldı.

En İyi Prodüksiyon Tasarımı:Wicked

En İyi Kostüm Tasarımı ödülü alan Wicked, En İyi Yapım Tasarımı ödünün de sahibi oldu.

En İyi Belgesel: No Other Land

“No Other Land”, En İyi Belgesel ödülünü aldı. Yapımcıları Filistinli ve İsrailli olan belgesel, Batı Şeria'daki yaşamın zorluklarını anlatıyor. Filistinli aktivist Basel Adra ve İsrailli gazeteci Yuval Abraham'ın hikâyesi. Törende filmin, Filistinli kardeşlerinin uzun yıllardır katlandığı acı gerçeği yansıttığı belirten Adra, "Dünyayı adaletsizliği durdurmak ve Filistin halkının etnik temizliğini durdurmak için ciddi adımlar atmaya çağırıyoruz" dedi. İsrailli yönetmeni Yuval Abraham ise, "Basel'e baktığımda kardeşimi görüyorum, ama eşit değiliz. Ben özgür yaşarken Basel'in hayatını kontrol edemediği yasalar altında yaşıyor" diye konuştu.

En İyi Şarkı: Emilia Pérez

“Emilia Pérez” (El Mal), Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu ödülünden sonra En İyi Şarkı ödülü de aldı.

En İyi Kısa Belgesel: The Only Girl in the Orchestra

En İyi Kısa Belgesel ödülü “The Only Girl in the Orchestra” kısa belgeselinin oldu. New York Filarmoni orkestrasında kontrabas çalan ve orkestranın ilk ve yıllarca da tek kadın üyesi olarak çalmış, bu kısa belgesel çekilirken 87. yaşını kutlayan Orin O'Brien'ın hikâyesi.

En İyi Ses, En İyi Görsel Efekt: Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki

En İyi Ses ve En İyi Görsel ödülleri "Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki” filminin oldu. Müziğin ustası Richard King, 5. Oscar’ını aldı. Paul Lambert ise 4. Oscar'ını. Paul Atreides, ailesini yok eden komploculara karşı bir intikam savaşı başlatır. Bu süreçte Paul, Chani ve Fremen'lerle güçlerini birleştirir.

En İyi Animasyon Film: Flow: Bir Kedinin Yolculuğu

Litvanyalı yönetmen Gints Zilbalodis‘ın Altın Küre de kazanmış olan filmi “Flow: Bir Kedinin Yolculuğu", "En İyi Animasyon Film" ödülü aldı. Flow, evi büyük bir sel tarafından yerle bir edilince, çeşitli hayvan türlerinin yaşadığı bir teknede sığınak bulur ve farklılıklarına rağmen onlarla işbirliği yapmak zorunda kalıyor.

En İyi Kısa Animasyon: In the Shadow of the Cypress

İran yapımı kısa animasyon “Selvinin Gölgesinde" (In the Shadow of the Cypress), kızıyla birlikte yaşayan TSSB hastası eski bir kaptanın, karaya vurmuş bir balinanın beklenmedik gelişiyle değişen hikâyesini anlatıyor.