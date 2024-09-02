ABD'den geri alınan 6500 yıllık tarihi eser Çanakkale'de sergileniyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, geçen yıl Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'den Türkiye'ye iadesi sağlanan yaklaşık 6500 yıllık tarihi eser, Çanakkale Kültür Yolu Festivali çerçevesinde Troya Müzesi'nde düzenlenen törenle ziyarete açıldı.

Orta Kalkolitik döneme ait olan bu nadir eser, Bakanlığın Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile ABD'li yetkililer arasındaki iş birliği sayesinde ana vatanına geri kazandırılmıştı.

Eserin iadesi, Türkiye'nin kültürel mirasın korunması ve yasa dışı kaçakçılıkla mücadele konusundaki kararlılığının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Törene katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, eserin Türkiye'ye iade sürecinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Kültürel mirasımızın korunması için gösterdiğimiz çaba, bu topraklarda yaşayan tüm medeniyetlerin mirasını korumak adına büyük önem taşıyor. Bu tür eserlerin anavatanlarına dönmesi, bizim için gurur kaynağıdır" dedi.