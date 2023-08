Acıbadem, sağlıkla dijital sanatı buluşturdu. New Born isimli dijital eserde, Acıbadem’de dünyaya gözlerini açan her bebeğin doğum ayı bir çiçekle simgeleniyor. Her yenidoğanın yeni bir çiçek olarak içinde yer alacağı bu eser, bu yönüyle adeta ‘yaşıyor’ ve ‘çoğalıyor’.

Türkiye’de dijital sanatın önde gelen isimlerinden Hakan-Süleyman Yılmaz kardeşlerin hayata geçirdiği eser, Acıbadem’e özel olarak grup bünyesindeki hastanelerde dünyaya gözlerini açmış 145 bin 580 yeni doğan bebeğin boy, kilo ve doğum ayı verilerini içeren bir data set üzerinde çalışarak oluşturuldu.

Her bebek çiçekle sembolize ediliyor

Acıbadem Ataşehir Hastanesi’nin girişinde konumlanan dev ekranda 7 dakika boyunca gösterilen sanat eseri, izleyenleri ‘doğumun mucizevi’ dünyasının içine çekiyor. Veri sanatı ile gerçek veriler üzerine kurulu eser, teknoloji ve sanatı harmanlıyor, Acıbadem Hastanelerinde her yeni doğan bebek doğdukları ay açan çiçekle sembolize ediliyor. Örneğin Ocak ayında doğan bir bebek, Ocak ayında açan Karanfil ile simgeleniyor. Şubat Menekşe, Mart Nergis, Nisan Papatya şeklinde her bir aya özel bir çiçekle görselleştiriliyor. Ayrıca bebeklerin doğum kilosu ve boyuna uygun olarak çiçeklerin boyutları da değişiyor.

Türkiye’de bir ilk’e imza atıldı

‘New Born’ adlı eserlerinde yeni doğan datalarını, sembolizm sanat akımı ile harmanlayarak yorumladıklarını ve bu çalışmaları esnasında ‘Data Sembolizmi’ ismini verdikleri yeni bir sanat yaklaşımı geliştirdiklerini belirten Yılmaz kardeşler, bu eserlerinin ilk kez Acıbadem Ataşehir Hastanesi’nde sergilendiğini şu bilgileri verdi: “Türkiye’de ilk olan bu dijital sanat çalışmamıza özel yeni bir yazılım geliştirdik. 7 dakika uzunluğunda ve 4224 x 1296 piksel çözünürlüğünde olan dört ana bölümünden oluşan eser, New Born ‘İlk Nefes’ isimli bölüm ile başlıyor. Bu bölümde bebeklerin doğduğunda aldıkları ilk nefes ile ağlamaya başladıklarındaki ses verisi, soyut dinamik heykellere dönüşüyor. ‘Küvez’ isimli ikinci bölümde yan yana gelen binlerce bebek binlerce farklı çiçek ile temsil ediliyor ama hepsinin kalbi birlikte atıyor. ‘Bebek saçı’ isimli üçüncü bölümde bebeklere dair en sempatik şeylerden biri olan bebek saçları, data sanatı ile anlam kazanıyor. Eserin ‘Serpilme’ isimli dördüncü ve son bölümünde, bebekler ile çiçeklerin ortak bir özelliği üzerinden hikayeleştirme yaptık; çiçekler ve bebekler yaşı geldiğinde serpiliyorlar.”

3 ödül birden kazandı

New Born, Data Sembolizmi yaklaşımının doğduğu ve sergilendiği ilk eser olma özelliğini taşıması açısından dijital sanat çalışmaları alanında ilham verici bir örnek olma özelliği taşıyor. Acıbadem’in sağlıkla dijital sanatı buluşturduğu New Born projesi, Communicator Awards ve Brandverse Awards’ta binlerce proje arasında, 3 ödül birden kazandı.

Communicator Awards ödüllerinden “Excellence in Design Features-Creative Data Presentation for Corporate Communications” (Tasarımda Mükemmellik Özellikleri – Kurumsal İletişim İçin Yaratıcı Veri Sunumu) ve “Excellence in Design Features-Strategic Storytelling for Corporate Communications” (Tasarımda Mükemmellik Özellikleri-Kurumsal İletişim İçin Stratejik Hikaye Anlatımı) ödüllerinin sahibi oldu. Ayrıca Brandverse Awards’ta da ”Kurumsal İmaj ve İtibar Yönetimi” kategorisinde de Gümüş ödülü kazandı.

Acıbadem’de doğan her bebeğin doğum ayına göre simgelendiği çiçekler

Ocak: Karanfil

Şubat: Menekşe

Mart: Nergis

Nisan: Papatya

Mayıs: Zambak

Haziran: Gül

Temmuz: Lale

Ağustos: Şakayık

Eylül: Zinya

Ekim: Orkide

Kasım: Krizantem

Aralık: Sardunya