Adana Altın Koza Film Festivali’nde Ferzan Özpetek ve Vahide Perçin’e onur ödülü verilecek

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Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve 26 Eylül- 4 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 33'üncü Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin 'Onur Ödülleri'nin sahipleri belli oldu.

Sinemaya verilen emeğin yanı sıra başarıları da onurlandırmak adına verilen ödüller bu yıl, insan ilişkilerini, kimlikleri ve duygusal derinlikleri evrensel bir dille beyazperdeye taşıyan yönetmen, senarist ve yazar Ferzan Özpetek ile tiyatrodan sinemaya ve televizyona uzanan kariyerinde güçlü, nitelikli ve etkileyici performansıyla iz bırakan oyuncu Vahide Perçin’e verilecek.

Ödüller, festival haftasında düzenlenecek özel bir gecede sahiplerine sunulacak.