Adidas'ın yatırımcıları, şirkete dava açacak

Adidas'ın yatırımcıları, şirket hakkında, Kanye West'in sorunlu davranışlarından çok önceden haberdar oldukları ve adım atmadıkları gerekçesiyle dava ediliyor.

Yatırımcılar, şirketi, şarkıcının yarattığı mali kaybı azaltabilecek önlemleri zamanında atmamakla suçlanıyor.

Konu ile ilgili Adidas'tan, "Bu asılsız iddiaları kesinlikle reddediyoruz" açıklaması yapıldı. Açıklamada, “Kendimizi güçlü bir şekilde savunma için tüm önlemleri alacağız” ifadeleri yer aldı.

Spor malzemeleri devi, ünlü Amerikalı rap sanatçısı ile olan iş birliğini, Yahudi karşıtı bazı paylaşımları ve açıklamalarının ardından geçen yıl sonlandırmıştı.

West, Adidas için Yeezy markası altında büyük satış sayılarına ulaşan bir ayakkabı serisi tasarlamıştı. Adidas daha önce West'le yapılan işbirliğinin şirket tarihindeki en başarılılardan biri olduğunu açıklamıştı.

Adidas, West ile yollarını ayırmaları sonrası yüz milyonlarca euro değerinde Yeezy ürününün ellerinde kaldığını kabul etti. Toplam zararın 700 milyon euroya ulaşabileceği hesaplanıyor.

2018'de bir toplantı yapıldığı iddia ediliyor

Adidas, geçen yıl Ekim ayında, “Yahudi düşmanlığının ve herhangi bir nefret söyleminin" kabul edilir olmadığını açıklayarak rap şarkıcısı Kanye West'le bağlarını kesti.

Açıklamada, "Ye'nin (Kanye West) yakın dönemdeki yorumları ve hareketleri kabul edilemezdi, nefret doluydu ve tehlikeliydi, firmanın çeşitlilikten yana ve kapsayıcı, karşılıklı saygı ve adalet değerlerine zarar veriyor" ifadeleri yer almıştı.