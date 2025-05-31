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  3. Adile filmi için hazırlıklar sürüyor! Hülya Koçyiğit'i canlandıracak isim belli oldu?
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Adile filmi için hazırlıklar sürüyor! Hülya Koçyiğit'i canlandıracak isim belli oldu?

Yönetmenliğini Çağan Irmak'ın yaptığı, Adile Naşit'in hayatını konu alan "Adile" filminde Hülya Koçyiğit’e hayat verecek isim açıklandı.

Haber Merkezi
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Adile filmi için hazırlıklar sürüyor! Hülya Koçyiğit'i canlandıracak isim belli oldu?
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Adile Naşit'in hayatını ele alan BKM yapımı Adile filminde kadro şekillenmeye devam ediyor. Yönetmenliğini Çağan Irmak, başrolünü ise Meltem Kaptan'ın üstlendiği filmin çekimleri sürüyor.

Filmde, Adile Naşit'e Berlinale Gümüş Ayı ödüllü oyuncu Meltem Kaptan hayat verecek.

"Adile" fiilminde Hülya Koçyiğit’i canlandıracak isim belli oldu

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Hülya Koçyiğit’e Berre Özkan hayat verecek.

Oyuncu son olarak Gelin Takımı adlı filmde rol almıştı.

Filmin kadrosunda hangi oyuncular yer alıyor?

Kemal Sunal'a Berkay Tulumbacı'nın hayat vereceği Adile filminde Seda Bakan da Müjde Ar'ı oynayacak.

Nermin Yıldırım'ın senaryosunu kaleme aldığı merakla beklenen filmde usta oyuncu Münir Özkul'a ise Levent Can hayat verecek.

Ayşen Gruda'yı ise Elif Nur Kerkük canlandırırıken; Şevkiye May’a da Tülin Özen hayat verecek.

Adile Naşit’in ilk eşi Ziya Keskiner'i Serhat Tutumluer, oğlu Ahmet Keskiner‘i de Berke Karabıyık oynayacak.

Filmde Tarık Akan'ı Çetin Lale, Halit Akçatepe'yi Mustafa Ceyhan, Kartal Tibet'i ise Emre Taşkıran canlandıracak.

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