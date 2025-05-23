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"Adile" filminde Kemal Sunal'ı canlandıracak oyuncu belli oldu

Adile Naşit'in hayatının anlatıldığı 'Adile' filminde Kemal Sunal'ı Berkay Tulumbacı canlandıracak.

Haber Merkezi
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"Adile" filminde Kemal Sunal'ı canlandıracak oyuncu belli oldu
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Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Adile Naşit'in hayatını konu edinecek filmin çekimleri için devam ediyor.

Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini Çağan Irmak'ın üstlendiği filmde, Kemal Sunal'ı canlandıracak oyuncu da açıklandı.

Usta oyuncuya, Show TV'nin sevilen programı 'Güldür Güldür Show'daki 'Ozan' karakteriyle de tanınan Berkay Tulumbacı hayat verecek.

Filmde, Adile Naşit'e Berlinale Gümüş Ayı ödüllü oyuncu Meltem Kaptan hayat verecek. Meltem Kaptan, role hazırlık süreciyle ilgili olarak; "Sadece gülüşü için iki hafta çalıştım" dedi.

Türk sinemasının efsane oyuncularından Tarık Akan'a, geçmişinde profesyonel basketbol oynayan Çetin Lale hayat verecek. Çetin Lale, 2016 – 2018 arasında Bilecik Belediyesi ve Fethiye Belediyesi takımlarında forma giydi.

Seda Bakan ise Müjde Ar'ı oynayacak. Bakan, role hazırlık sürecinde usta oyuncuyla bir araya gelmişti.

'Adile'de; Kartal Tibet’i ise; Emre Taşkıran beyazperdeye yansıtacak.

Halit Akçatepe’nin neşesi ve muzipliği ise Mustafa Ceyhan ile can bulacak.

 

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