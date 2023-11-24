Adile Naşit'in hayatı film oluyor

Yeşilçam filmlerinin unutulmaz oyuncusu Adile Naşit'in hayatı beyazperdeye taşınıyor. Gani Müjde ise filmin senaryosunu kaleme alacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, oyuncunun 25 ile 35 yaş aralığı beyazperdeye yansıtılacak.

11 Aralık 1987 yılında 57 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncuya benzeyen ve oyunculuğu çok güçlü bir isim arandığı belirtildi.

Gani Müjde filmde, Naşit'in oğlu ve ailesiyle ilişkileri kadar ünlü dostlarıyla anılarına da yer verecek. Bu nedenle filmde Müjde Ar, Ayşen Gruda, Kartal Tibet, Perran Kutman, Ertem Eğilmez, Gazanfer Özcan, Halit Akçatepe, Haldun Dormen, Gönül Ülkü, Münir Özkul, Yılmaz Gruda, Muhsin Ertuğrul, Erol Simavi, Muammer Karaca, Sadık Şendil ve Şevkiye May gibi isimlerin benzerlerine yer verilecek.

Film çekimlerinin ocak ayında başlaması bekleniyor. “Adile” filmi için geniş bir cast çalışması başlatıldığı belirtildi.