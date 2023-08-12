ADRA’FEST Cihat Aşkın’ın sanat yönetmenliğinde gerçekleştirilecek

Türkiye ve dünyadan sanatçıların genç müzisyenlerle deneyimlerini paylaşacağı orkestra kampından, konserlerden ve panelden oluşan ADRA’FEST, Adramytteion Antik Kenti ve çevre kültürel değerlerinin farkındalığı amacıyla Ören-Adramytteion Antik Kenti Kültür Turizm ve Doğa Derneği’nin yürütücülüğünde düzenleniyor.

Ören-Adramytteion Antik Kenti Kültür Turizm ve Doğa Derneği yürütücülüğünde, 13-20 Ağustos 2023 tarihleri arasında ilk defa gerçekleştirilecek olan Adramytteion Festival Akademi-ADRA’FEST için hazırlıklar tamamlanmak üzere. Etkinlik, Balıkesir’de Burhaniye’nin Ören Mahallesi altında korunagelen, Antik Çağ’ın başlıca ticaret ve yargı merkezi olarak Edremit Körfezi’ne adını veren, Adramytteion Araştırmaları ekibinin güncel çalışmalarıyla birçok yapısını tespit edip gün ışığına çıkarmaya başladığı Adramytteion Antik Kenti ve ayrıca Körfez sahasında, birçok temada tespit ve belgelemelerin yapıldığı kültür varlıklarının korunması için farkındalık yaratmayı amaçlıyor. ADRA’FEST, dünyaca ünlü keman sanatçısı Cihat Aşkın’ın sanat yönetmenliğinde düzenleniyor.

Festival; Balıkesir Üniversitesi, Burhaniye Belediyesi, Balıkesir Kent Konseyi, Adramytteion Araştırmaları, Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Cihat Aşkın ve Küçük Arkadaşları (CAKA) ile çok sayıda paydaş tarafından destekleniyor.

Genç sanatçılar bir hafta boyunca orkestra kampında çalışacak

Doç. Dr. Sabriye Çelik Uğuz’un düzenleme kurul başkanlığında gerçekleşecek festivalde, Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli yerlerinden gelen genç sanatçılar, uluslararası kimliğiyle bilinen müzisyenlerle bir hafta boyunca orkestra, oda müziği ve şeflik ustalık sınıflarında çalışabilecekleri orkestra kampına katılacak.

Balıkesir Üniversitesi BUBYO Uygulama Oteli’ndeki orkestra kampında keman sınıfı Cihat Aşkın, Ksenia Milas, Muhammed Yıldırır, Oleksandr Semchuk; viyola sınıfı Ulaş Başkaya, Ulrich Mertin; viyolonsel sınıfı Meehae Ryo; şeflik sınıfı ise Rengim Gökmen tarafından yürütülecek. Çeşitli konserlerde Oğuzhan Kavruk da orkestranın yönetiminden sorumlu olacak.

Konserler Adramytteion Antik Kenti’nde ve Körfez sahasında gerçekleştirilecek

Orkestra kampında yapılan çalışmalar ve provalar sonunda genç müzisyenlerin katılımıyla, yakın dönem çalışmalarıyla gizemi aralanan, yaşayan doku (Ören Mahallesi) altında korunagelen Adramytteion’da ve Neolitik dönemden itibaren kültürel sürekliliği belgelenen Körfez sahasındaki birçok alanda konserler gerçekleştirilecek.

Burhaniye-Ören, Ayvalık, Edremit, Güre, Gömeç ve Balıkesir merkezindeki açık hava tiyatrosu ve salonlar ile Adramytteion Antik Kenti’nin kendini göstermeye başladığı alanlar konser mekânları olarak belirlenmiş bulunuyor. ADRA’FEST, her gün yapılacak olan ve orkestra şefi Oğuzhan Kavruk’un görev alacağı konserlerle kültürlerarası yeni kapılar açacak, Adramytteion Antik Kenti ile Balıkesir’e değer katacak, önemli bir sanatsal ve kültürel canlılık üretecek. Festival düzenleme komitesinin konser sorumluluğunda ise Doç. Dr. H. Hakan Okay ve Mesut Çaşka görev üstlenecek.

ADRA’FEST paneli düzenlenecek

Hem antik kent hem de çevre sahasında 12 yıldır arkeolojik çalışmaları sürdüren Adramytteion Araştırmaları Heyeti’nin başkanı Dr. Hüseyin Murat Özgen’in moderatörlüğünde gerçekleştirilecek olan “Bilim Toplum Bürokrasi Üçleminde Kültürel Miras Farkındalığı, Sürdürülebilirlik ve Koruma” başlıklı panelin konukları, ülkemiz arkeolojisini değerli çalışmalarıyla uluslararası camiada temsil eden, bilim insanı Prof. Dr. Mehmet Özdoğan, İTÜ Mimarlık Bölümü’nden Doç. Dr. Zeynep Eres Özdoğan, Adramytteion Araştırmaları heyet üyesi ve MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Başkanı Prof. Dr. Rıfat Akbulut ve yine heyet üyesi, Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü ve Adramytteion Araştırmaları heyet üyesi Doç. Dr. Sabriye Çelik Uğuz olacak. Panele Turizm ve Destinasyon Geliştirme Derneği-TDGD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Asım Saldamlı da konuşmacı olarak katılacak.

Program:

* Oda Müziği Konseri, Cihat Aşkın (keman): 13 Ağustos Pazar, 20.00 / Burhaniye-Ören Adramytteion Kazı Evi

* Oda Müziği Konseri: 14 Ağustos Pazartesi, eş zamanlı üç konser, 19.30 / Burhaniye Laleli Zeytinyağı Fabrikası, Havran Nermin Hanım Zeytinliği, Gömeç Özlem’le Yaşam Akkızhan Otel

* Orkestra Konseri, Oğuzhan Kavruk (şef), Ksenia Milas (keman), Oleksandr Semchuk (keman), Meehae Ryo (viyolonsel, Cihat Aşkın (keman), Aida Pulake Altınbüken (keman): 15 Ağustos Salı, 20.00 Burhaniye-Ören Meydanı

* Orkestra Konseri, Cihat Aşkın (şef), Ulrich Mertin (viyola): 16 Ağustos Çarşamba, 20.00 / Edremit-Güre Amfi Tiyatro

* Panel, “Bilim Toplum Bürokrasi Üçleminde Kültürel Miras Farkındalığı, Sürdürülebilirlik ve Koruma”: 17 Ağustos Perşembe, 16.00 / Ören-BUBFA Konferans Salonu

* Oda Müziği Konseri, Ulaş Başkaya (viyola): 17 Ağustos Perşembe, 19.30 / Ören-BUBYO Havuz Başı

* Orkestra Konseri, Cihat Aşkın (şef), Muhammed Yıldırır (keman): 18 Ağustos Cuma, 20.00 / Ayvalık Amfi Tiyatro

* Orkestra Konseri, Rengim Gökmen (şef), Cihat Aşkın (keman): 19 Ağustos Cumartesi, 20.00 / Balıkesir Avlu Ertuğrul Salonu