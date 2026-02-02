Afrobeats'in öncüsü Fela Kuti'ye ölümünden 29 yıl sonra 'Grammy Yaşam Boyu Başarı Ödülü' verildi

The Recording Academy (Kayıt Akademisi) tarafından 68. Grammy Ödülleri öncesi Los Angeles'taki Wilshire Ebell Theatre'da Özel Liyakat Ödülleri Töreni düzenlendi.

Anikulapo-Kuti, törende 1963'ten bu yana verilen "Grammy Yaşam Boyu Başarı Ödülü"ne layık görülen ilk Afrikalı sanatçı oldu.

Ödül, sanatçının müzik alanında yaptığı olağanüstü sanatsal katkılar, Afrobeats Nijerya tarzını şekillendirmesi ve küresel müzik üzerindeki kalıcı etkisi dolayısıyla verildi.

"Fela Kuti" adıyla bilinen Anikulapo-Kuti'nin ödülünü Femi Kuti, Yemi Kuti ve Kunle Kuti, babaları adına teslim aldı.

1997 yılında 58 yaşındayken hayatını kaybeden Anikulapo-Kuti, törende "Afrobeats'in babası, prodüktör, aranjör, politik radikal ve müzik devrimcisi" olarak anıldı.

Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu: "Fela, artık ebedidir"

Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, Grammy Ödülü'nün ardından yaptığı açıklamada Anikulapo-Kuti'nin yalnızca müzisyen olmadığını vurguladı.

Tinubu, Anikulapo-Kuti'nin "halkın korkusuz sesi, özgürlüğün filozofu ve adaletsizliğe meydan okuyan devrimci bir güç" olduğunu belirterek, "Cesareti, yaratıcılığı ve inancı, bir nesli tanımladı ve bugün hala dünyaya ilham vermeye devam ediyor. Fela, artık ebedidir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tinubu, Anikulapo-Kuti'nin "Grammy Yaşam Boyu Başarı Ödülü"nü alan ilk Afrikalı sanatçı olmasının, sanatçının küresel etkisinin ve Afrika müziğinin modern müzik üzerindeki temel rolünün teyidi olduğunu dile getirdi.

Tinubu, "Fela, Afrobeats'i tanımladı. Onun etkisi, Nijeryalı müzisyenlerin nesillerinde, Afrobeats'te ve ötesinde açıkça görülebilir." değerlendirmesinde bulundu.