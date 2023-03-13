Ağlaya ağlaya Oscar'larına kavuştular!
Merakla beklenen 95'inci Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. Her Şey Her Yerde Aynı Anda filmi En İyi Film Ödülü'ne layık görüldü. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü alan Brendan Fraser ve filmin yapımcısı ödülünü alırken gözyaşlarını tutamadı, salonda da ağlayanlar oldu.
Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin düzenlediği Oscar Ödülleri, 95’inci kez sahiplerini buldu. Los Angeles’ta bulunan Dolby Tiyatro’sunda düzenlenen törende En İyi Film Ödülü, "Her Şey Her Yerde Aynı Anda" filminin oldu. Film 7 dalda Oscar kazandı.
Merakla beklenene törenin sunuculuğunu Jimmy Kimmel üstlendi.
En İyi Film Ödülü'nü "Everything Everywhere All At Once" kazandı. En İyi Yönetmen Ödülü'nü de "Everything Everywhere All at Once" filmiyle Daniel Kwan ve Daniel Scheinert aldı.
En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü "The Whale" filmindeki rolüyle Brendan Fraser alırken, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne "Everything Everywhere All At Once" filmiyle Michelle Yeoh değer görüldü.
Gecede renkli anlar
Geleneksel Kırmızı Halı'nın yerini şampanya rengine bıraktığı törende Lady Gaga, Lenny Kravitz, Rihanna sahne aldı, İkinci bebeğine hamile olan Rihanna, karnı burnunda bir şekilde sahneye çıktı.
95'inci Oscar Ödülleri
EN İYİ FİLM
Everything Everywhere All At Once (Her Şey Her Yerde Aynı Anda)
EN İYİ YÖNETMEN
Daniel Kwan ve Daniel Scheinert (Everything Everywhere All At Once)
EN İYİ KADIN OYUNCU
Michelle Yeoh (Everything Everywhere All At Once)
EN İYİ ERKEK OYUNCU
Brendan Fraser (The Whale)
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Jamie Lee Curtis (Everything Everywhere All at Once)
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Ke Huy Quan (Everything Everywhere All At Once)
EN İYİ UYARLAMA SENARYO
Women Talking
EN İYİ ÖZGÜN SENARYO
Everything Everywhere All At Once
YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM
All Quiet on the Western Front (Almanya)
EN İYİ SİNEMATOGRAFİ
All Quiet On The Western Front
EN İYİ KOSTÜM TASARIMI
Black Panther: Wakanda Forever
EN İYİ FİLM KURGUSU
Everything Everywhere All At Once
EN İYİ ANİMASYON
Guillermo Del Toro’s Pinocchio
EN İYİ BELGESEL
Navalny
EN İYİ KISA ANİMASYON
The Boy, the Mole, the Fox and the Horse
EN İYİ KISA BELGESEL
The Elephant Whisperers
EN İYİ MAKYAJ VE SAÇ TASARIMI
The Whale
EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI
All Quiet on the Western Front
EN İYİ ÖZGÜN MÜZİK
All Quiet On The Western Front (Volker Bertelmann)
EN İYİ ÖZGÜN ŞARKI
Naatu Naatu (From "RRR")
EN İYİ SES KURGUSU
Top Gun: Maverick
EN İYİ GÖRSEL EFEKT
Avatar: The Way of Water
EN İYİ KISA CANLI AKSİYON FİLMİ
An Irish Goodbye