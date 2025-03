Akademi, Oscar ödüllü Filistinli yönetmen Hamdan Ballal'dan özür diledi

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi (Academy of Motion Picture Arts and Sciences), İsrail güçleri tarafından gözaltına alınan Oscar ödüllü "No Other Land" belgeselinin Filistinli yönetmeni Hamdan Ballal'i yeteri kadar desteklemediği için özür diledi.

Tepki mektubunun ardından 'özür' geldi

Akademinin ilk olarak 26 Mart'ta yaptığı yazılı açıklamada, Ballal'in adına yer verilmeden olayın kınaması tepki çekti.

Ballal'in yeterince desteklenmediğine dair oy hakkına sahip 700 civarındaki üyesinin imzasını taşıyan tepki mektubunun ardından Akademi, Ballal ve filmin adını doğrudan vurgulamamasının yanlış olduğunu kabul etti.

Akademi'den Ballal'i destekleyen yeni bir açıklama

Eleştirilerin ardından Akademi, Oscar ödüllü yönetmen Ballal'i destekleyen yeni bir açıklama yaptı.

Akademi CEO'su Bill Kramer ve Başkan Janet Yang, çarşamba günkü açıklamayla, Ballal'in "desteklenmediğini hisseden tüm sanatçılardan" özür diledi.

"İfade özgürlüğünün bastırılmasından nefret ediyoruz"

Açıklamada, “Akademi, dünyanın neresinde olursa olsun bu tür şiddeti kınamaktadır. Her ne koşulda olursa olsun ifade özgürlüğünün bastırılmasından nefret ediyoruz." denildi.

Akademinin ilk açıklamasında, "Eserleri ya da görüşleri yüzünden sanatçılara zarar verilmesini ya da onların bastırılmasını kınıyoruz. Akademi'nin sosyal, siyasi ve ekonomik olaylar karşısında konuşması anlaşılır bir şekilde sıklıkla talep ediliyor. Bu tarz durumlarda Akademi'nin dünya çapında pek çok eşsiz görüş açısına sahip 11 bin üyesi olduğunu hatırlatmak önemli." ifadeleri yer aldı.

İsrail saldırısında Hamdan Ballal yaralanmıştı

İsraillilerin Filistinlilerin yaşadığı Susya köyüne düzenlediği saldırıda Hamdan Ballal da yaralanmıştı.

"En İyi Belgesel Oscarı"nı kazanmıştı

Filistinlilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Mesafir Yatta'da İsrail ordusunun uyguladığı yıkım ve sürgün politikasına karşı gösterdiği mücadeleyi anlatan "No Other Land (Başka Toprak Yok)", bu yıl "En İyi Belgesel Oscarı"nı kazanmıştı.