Akaretler'in tarihi dokusunda geçmişin mirası, geleceğin estetiği ile buluşuyor

Bilgili Holding’in vizyonuyla Akaretler Sıraevler’in tarihi dokusunda hayat bulan ve kısa sürede şehrin en prestijli etkinliklerinden birine dönüşen ADA, bir kez daha Türkiye’nin en seçkin antika evlerini, tasarım galerilerini ve koleksiyonerlerini bir araya getirecek.

Şehrin kültür sanat hafızasını canlı tutma misyonuyla hareket eden Bilgili Holding, Akaretler Sıraevler’in büyüleyici atmosferinde gelenekselleşen ADA Show buluşmasına yeniden ev sahipliği yapıyor.

Geçtiğimiz yıl 12 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan ADA, bu yıl da Maison Française partnerliğinde, dekorasyon dünyasına yeni perspektifler kazandırmayı hedefliyor.

Zamanın ruhu mekanla bütünleşiyor

ADA Show, sadece bir sergileme alanı değil, ziyaretçisini ‘dekorasyonun evrimine’ tanıklık etmeye çağıran bir deneyim sunuyor.

Etkinlik, antika bir objenin yaşanmışlığını, çağdaş tasarımın yenilikçi diliyle aynı mekânda buluşturarak ‘Neyin, neyle yan yana durabileceği’ konusunda ilham verici cevaplar üretiyor. Ziyaretçiler, tarihi binaların odaları arasında dolaşırken, Türkiye’nin en seçkin antika evlerinin nadide parçalarını ve tasarım galerilerinin gelecek vadeden eserlerini bir arada keşfetme şansı buluyor.

Geçmişin zarafeti ve geleceğin tasarımı Akaretler Sıraevler’de bir arada

ADA, Akaretler Sıraevler’in tarihi atmosferinde, geçmişin zanaatkarlığı ile geleceğin tasarım dilini ustalıkla bir araya getirerek, zamansız estetiğin önemini vurguluyor.

Etkinlik, ziyaretçilerine farklı dönemlere ait nadide antika parçaları, mobilyaları, objeleri ve çağdaş tasarımın en yenilikçi örneklerini bir arada keşfetme ve sanatın derinliklerinde ilham verici bir yolculuğa çıkma fırsatı sunuyor.

Dünyanın dört bir yanından özenle seçilmiş koleksiyonların sergileneceği bu özel edisyonda; 1930 Antika, addresistanbul, AlaTurca House, Artı Modern, Birim, BMS, BURĒAU, Eski Ambar, Fy-shan Glass Studio X Rezzan Benardete Interiors, GEOGALLERY, Halit Berker, Han No 61, ICA, Green Mall, Maru, Maison Saiki, Sevil Dolmacı X Noyan Berkman, Tarık Akyel Vintage & Design, Yalın Mimarlık, Yunus Karma ve Waxy Design Studio gibi tanınmış isimler ve markalar yer alacak.

ADA Show, bu yıl Bilgili Holding’in ev sahipliğinde ve organizasyonunda hazırlanan disiplinlerarası içerik programı ile tasarım, sanat, mimarlık ve modayı aynı zeminde buluşturuyor.

Pop Connected’in konuşmaları ve yaratıcı kurgularıyla birlikte gerçekleştirilen; paneller, söyleşiler ve özel buluşmalardan oluşan program kapsamında, sanat ve tasarımın bugün nerede ayrıştığı ve nerede kesiştiği; üretim niyeti, işlev ve sergileme bağlamı üzerinden ele alınıyor.

Sevgililer Günü’ne özel olarak kurgulanan Pop Lovers Talks, mimar, iç mimar ve tasarımcı çiftleri bir araya getirerek iş, ilişki ve ortak yaşam ekseninde samimi bir sohbet alanı açıyor.

Program kapsamında ayrıca moda ve sanatı bir araya getiren Misela x Merih Uman, Muse For All x Melis Buyruk ve Raisa Vanessa x living in audio iş birlikleri yer alıyor. Bu seçkiye Bang & Olufsen, JOTUN ve Atelier Rebul, tasarım, renk ve duyusal deneyim alanlarındaki katkılarıyla eşlik ediyor.

Mimariden edebiyata ve sanata uzanan bir deneyim: “Yalın Şeyler/ Merak Odaları”

ADA Show bu yıl, mimarlık ortamını da buluşturan çok özel bir sergiye de ev sahipliği yapıyor. Yalın Mimarlık tarafından hayata geçirilen ve küratörlüğünü Heval Zeliha Yüksel’in üstlendiği “Yalın Şeyler: Merak Odaları” sergisi, No:47’de ziyaretçilerini bekliyor.

Sergi ilhamını Yalın Mimarlık’ın zihin dünyasından ve Banu Uçak’ın Aralık 2025’te yayımlanan aynı isimli kitabından alıyor. Eskizlere, maketlere ve proje üretim süreçlerine odaklanan bu yerleştirme; Ömer Selçuk Baz ve Okan Bal’ın vizyonuyla, ziyaretçileri nesnelerin ve mekanın hafızasında yolculuğa çıkarıyor.

Kültürel bir miras ve ilham durağı

Antikayı sadece estetik bir unsur olarak değil, toplumsal hafızayı taşıyan bir miras olarak ele alan ADA Show; koleksiyonerlerden mimarlara, sanat tutkunlarından dekorasyon meraklılarına kadar geniş bir kitleye hitap ediyor.

5 - 15 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek bu benzersiz buluşma, ziyaretçilerine hem geçmişle bağ kurma hem de yaşam alanları için vizyoner fikirler edinme fırsatı vadediyor.