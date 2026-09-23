Akbank Sanat "Garip Şeyler Oluyor" Sergisi ile Contemporary Istanbul'da

Akbank Sanat, Akbank ana partnerliğinde gerçekleştirilecek Contemporary Istanbul’un 21. Edisyonunda, Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman küratörlüğünde hazırlanan “Garip Şeyler Oluyor” başlıklı sergiyi sunuyor. 23-27 Eylül tarihleri arasında Tersane İstanbul’da düzenlenen sergi; küresel dönüşümün, hızla gelişen teknolojilerin ve değişen gündelik ritimlerin bilincimizde yarattığı sarsıntıları merkezine alıyor. “Garip Şeyler Oluyor”, sanatseverleri tekinsizlik ve haz arasındaki o ince çizgiyi keşfetmeye çağırıyor.

Ortada ciddi bir “yerinden olma” sorunu var

Dünyada ve hayatın her alanında alışık olduğumuz, bildiğimiz ve tanıdık bulduğumuz ne varsa, çağın getirdiği radikal dönüşümlerle yerinden ediliyor. “Garip Şeyler Oluyor” sergisi, tam da bu “deplasman” (yerinden edilme) hissinin normatif belleğimizi ve bilinç yapılarımızı nasıl altüst ettiğine odaklanıyor. Sanatçılar Esra Özdoğan, Gülin Hayat Topdemir ve Nazif Topçuoğlu, kendilerine has görsel dilleriyle bu yerinden edilme ve yabancılaşma hikayelerini görünür kılıyor. Tüm nesnelerin çok tanıdık geldiği ancak bir bütün olarak tamamen yabancılaştığımız varoluşsal bir kriz, sergideki yapıtların çıkış noktasını oluşturuyor.

Birbirini üreten yapıtlar ve yeni bir bakış

“Garip Şeyler Oluyor”, izleyiciyi sadece pasif bir gözlemci olmaya değil, çağımızın tekinsizliğine ve yaşanan garip olaylara doğrudan bakmaya davet ediyor. Sergi, kavramsal bütünlüğüyle izleyicide derin düşünsel dalgalanmalar yaratmayı hedeflerken, çağdaş sanatın provokatif ve iyileştirici gücünü bir kez daha Tersane İstanbul çatısı altında bir araya getiriyor.

‘Çağdaş sanatın en önemli partnerlerinden biri olmaya devam ediyoruz’

Akbank’ın 50 yılı aşkın süredir sanatın farklı disiplinlerini destekleyerek genç sanatçılara katkı sunduğunu belirten Akbank Marka ve İletişim Başkanı Seçil Demiralp, şunları söyledi: “Akbank olarak sanatın toplumları düşündüren, dönüştüren ve yeni pencereler açan gücüne inanıyor, sanatın tüm dallarını destekliyoruz.

Türkiye’yi uluslararası alanda tanıtan ve çağdaş sanatın dünyadaki en seçkin örneklerini Türk sanatseverlerle buluşturan Contemporary Istanbul’un da kurulduğu ilk günden bu yana ana partneri olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Aynı zamanda Contemporary İstanbul’un gençler için de ilham verici bir öğrenme alanı olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle geçen yıl başlattığımız uygulamayı sürdürerek güzel sanatlar liseleri ve üniversitelerde eğitim gören yaklaşık 250 öğrenciyi ücretsiz özel rehberli turlarla fuarla buluşturuyor; güncel sanat üretimlerini ve sanat dünyasındaki yeni yaklaşımları yerinde keşfetmelerine imkân sağlıyoruz. Bu yıl, Akbank Sanat alanımızda, değerli sanatçılarımız Esra Özdoğan, Gülin Hayat Topdemir ve Nazif Topçuoğlu'nun özgün pratikleriyle hayat bulan “Garip Şeyler Oluyor” adlı sergimizle, izleyicileri alıştığımız dünyanın ötesine bakmaya ve yeni gerçeklikleri keşfetmeye davet ediyoruz."