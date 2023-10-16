Akbank Sanat’ta Pina Bausch dans estetiğine yolculuk

Akbank Sanat, çağdaş dans alanında dünyanın dört bir yanındaki dans sanatçılarına, koreograflara ve eğitmenlere kapılarını açmaya devam ediyor.

24 Ekim saat 19.00’de gerçekleşecek ‘Sanatçı Söyleşisi’nde 2. Dünya Savaşı sonrası Avrupa'nın en etkili koreografı Pina Bausch ile çalışan ve onu yakından tanıyan Daphnis Kokkinos, Bedirhan Dehmen ve Hasibe Kalkan'ın konuğu olacak.

Bausch’un dans tiyatrosu estetiğinin yapı taşları ve dönüşüm noktaları, Kokkinos’un deneyimleri eşliğinde ele alınacak.

25-26 Ekim tarihlerinde düzenlenecek ‘Dans Tiyatrosu Atölyesi’ ise modern dans dersi ile başlayacak; Pina Bausch’un meşhur repertuvarından hareket serileri sunulacak ve katılımcılar, kelimelerin harekete ve hareketin kelimelere dönüşmesini araştıracak.

Etkinlikler, Almanya Federal Cumhuriyeti Başkonsolosluğu İstanbul, Türk Alman Kültür İşleri Kurulu Derneği, İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü ve Akbank Sanat ev sahipliğinde gerçekleşecek.