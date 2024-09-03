Akbatı, 13’üncü yaşını kutluyor

Akiş GYO yatırımı olan Akbatı, Eylül ayında 13’üncü yaşını birbirinden keyifli etkinliklerle kutlayacak. Kutlamaların en coşkulu anı, 14 Eylül’de gerçekleşecek olan Melis Fis konseri olacak. Sevilen şarkıcı, Akbatı misafirlerine unutulmaz bir müzik ziyafeti sunacak. Eylül ayı boyunca Akbatı, Melis Fis konserinin yanı sıra çocuk müzayedesi, sosyal medya çekilişleri, drone soccer ve herkesin seveceği daha birçok eğlenceli etkinlikle misafirlerini ağırlayacak.

13’üncü yıl dönümü, Melis Fis konseriyle coşkuyla kutlanacak

Alışveriş, eğlence ve sanatın buluşma merkezi Akbatı, 13’üncü yaşını coşkulu kutlamalarla renklendiriyor. Bu özel dönüm noktasında, Retro Lunapark alanında gerçekleştirilecek Melis Fis konseri, etkinliklerin başrolünü üstleniyor. 14 Eylül Cumartesi günü saat 19:00’da ücretsiz olarak herkes izleyebilecek. Melis Fis’in konseri, Akbatı’nın 13’üncü yaşına özel olarak hazırlanan eğlenceli atmosferin en önemli parçası olacak.

Çocuklar için eğlence zamanı

Kutlamalar, 7-8 Eylül tarihlerinde çocuklara özel resim müzayedesi ile başlayacak ve sanatseverlerle saat 15:00’te buluşacak. Retro Lunapark’ta, 15 Eylül tarihlerinde 14:30-17:30 saatleri arasında çocuklar için düzenlenecek çeşitli atölyeler, miniklere eğlenceli vakit geçirme fırsatı sunacak. Ayrıca, 9-15 Eylül tarihlerinde Artisan Pazarı, özgün ve el yapımı ürünlerin sergileneceği bir alışveriş fırsatı sunacak.

Akbatı’da etkinlikler, 29 Eylül’e kadar devam edecek

Akbatı, 13. yaşını kutlama etkinlikleri kapsamında ziyaretçilerini birbirinden özel deneyimlerle buluşturuyor. 21 Eylül'de saat 14:00’te Ünal Güner’in yaşam akademisi, kişisel gelişim meraklılarına ilham verici bir konuşma sunacak. 22 Eylül tarihlerinde 14:00-18:00 saatleri arasında düzenlenecek Drone Soccer etkinliği, teknoloji ve sporun eğlenceli birleşimiyle ziyaretçilere heyecan dolu anlar yaşatacak. 28 Eylül’de ise Argüden Yönetişim Akademisi’nin gerçekleştireceği atölye, katılımcılar için önemli bir fırsat olacak. Akbatı, 13’üncü yaşına özel sosyal medya çekilişiyle de 29 Eylül’de sürpriz hediyeler kazanma fırsatı sunacak.

Etkinlikler hakkında daha fazla bilgi almak ve güncellemeleri takip etmek için Akbatı’nın resmi sitesi ve sosyal medya hesaplarını ziyaret edebilirsiniz.

Etkinlik takvimi

Artisan: 9-15 Eylül

Çocuk Resim Müzayedesi: 7-8 Eylül, saat 15:00

Melis Fis Konseri: 14 Eylül, saat 19:00

Çocuk Atölyeleri: 15 Eylül, 14:30-17:30

Ünal Güner Yaşam Akademisi: 21 Eylül, saat 14:00

Drone Soccer Etkinliği: 22 Eylül, 14:00-18:00

Argüden Atölye Etkinliği: 28 Eylül, saat: 14:00 – 15:00 – 16:00