Al Pacino, aylık 30 bin dolar nafaka ödeyecek

Al Pacino ve sevgilisi Noor Alfallah, haziran ayında Roman adında bir erkek çocuğu sahibi oldu. Çiftin, bebeğin doğumundan 3 ay sonra ayrılık kararı aldığı ortaya çıktı.

Söz konusu gelişme sonrası Kuveyt kökenli Amerikalı film yapımcısı Alfallah'ın alacağı nafaka miktarı belli oldu. TMZ'nin elde ettiği belgelere göre Al Pacino, sevgilisine her ay yaklaşık 30 bin dolar ödeyecek.

Oyuncunun ayrıca, Alfallah’a önden 110 bin dolar verdiği ve her ay yaklaşık 30 bin dolar ödemeye devam edeceği bildirildi.