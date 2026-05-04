Alarko Holding ve İKSV “Sanata İlk Adım” programını ikinci yılına taşıyor

Fırsat eşitliği odağında yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleriyle fark yaratan Alarko Holding, İKSV iş birliği ile hayata geçirdiği “Sanata İlk Adım” programına verdiği desteği bu yıl da sürdürüyor. Kültür ve sanatın herkes için erişilebilir olması hedefiyle gerçekleştirilen program, çocukların ve gençlerin sanatla erken yaşta tanışmasını sağlayan kalıcı bir model sunuyor. Program katılımcıları İKSV festivalleri kapsamında sanatçılarla buluşma, yaratıcı ifade becerileri geliştirme ve kültür-sanatla güçlü bağlar kurma fırsatı yakalıyor.

Bilimsel temeller üzerine inşa edilen bir model: Sanatla büyümek

Programın teorik çerçevesi, İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları kapsamında yayımlanan “Erken Çocukluktan Gençliğe: Sanatla Büyümek” raporuna dayanıyor. Prof. Dr. Feyza Çorapçı’nın araştırmaları ışığında hazırlanan model; sanatla erken tanışmanın özdenetim, problem çözme, liderlik ve sosyal beceriler üzerindeki pozitif etkisini merkeze alıyor. İKSV Alt Kat tarafından tasarlanan atölyeler, bu akademik verileri pratiğe aktaran toplumsal bir yatırım niteliği taşıyor.

2026 Festival Ajandası

Sanata İlk Adım programı, 2026 yılı boyunca dört farklı festivalde özel etkinliklerle katılımcılarla buluştu.

45. İstanbul Film Festivali | Yaratıcı Kurgu Atölyesi

Şubat ve Mart aylarında kurgucu Fırat Terzioğlu rehberliğinde gerçekleştirilen atölyelerde 14-16 ve 17-19 yaş grubundaki gençler, “Yap, boz: bir anı kurgulamak” temasıyla kendi hikâyelerini oluşturdu. Atölye sonunda üretilen filmler, 11 Nisan’da düzenlenen ve İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan’ın da katıldığı çevrimiçi kapanış etkinliğinde, yönetmen Nisan Dağ ve oyuncu Damla Sönmez tarafından değerlendirildi. Genç animasyoncuların sektör profesyonelleriyle bir araya geldiği etkinlik, katılımcıların yaratıcı üretim süreçlerine dair geri bildirim almalarını sağlayarak sanatsal bakış açılarını geliştirmelerine katkı sundu. Atölyede üretilen filmler, önümüzdeki günlerde İKSV ve Alarko Holding’in YouTube kanalında izleyiciyle buluşacak.



54. İstanbul Müzik Festivali | Doğanın Müziği

Festivalin “Ânın İçinde” temasına paralel olarak, 13-14 Haziran’da, Atatürk Kent Ormanı’nda doğa yürüyüşü ve müzik deneyimi birleşiyor. Roots & Shoots Türkiye ekibi ve flüt sanatçısı Beste Yalı eşliğinde, 7-12 yaş grubuna yönelik olarak yapılacak atölye için rezervasyonlar 13 Mayıs’ta açılacak.

33. İstanbul Caz Festivali | Selen Beytekin ile Müzikten Resme

Müzisyen Selen Beytekin ile sanat eğitmeni Uğur Kaya yürütücülüğünde, 7-8 Temmuz tarihlerinde İKSV Alt Kat’ta düzenlenecek atölyede çocuklar ritimlerin ve duyguların renklerle olan bağını keşfedecek. 4-6 ve 7-9 yaş gruplarına yönelik etkinliğin başvuruları 18 Haziran’da başlayacak.



30. İstanbul Tiyatro Festivali | Kukla Atölyeleri

Festival kapsamında 4-6 yaş grubuna yönelik olarak Anna Karayorgi ile “Soyut Kukla” ve 7-12 yaş grubuna yönelik olarak Kumbaracı50 Ekibi ile “Kuklayla Doğaçlama” atölyeleri düzenlenecek. Nesnelerin canlanma süreçlerine odaklanan bu yaratıcı süreç için kayıtlar 23 Ekim’den itibaren yapılabilecek.

Yeni bir YouTube video serisi: Sanata İlk Adım

2026 yılında programa yeni bir soluk getiren “Sanata İlk Adım” YouTube projesi başlıyor. Alarko Holding’in desteğiyle hazırlanan bu özel seride; film, müzik, caz ve tiyatro dünyasından usta isimler, gençlerle sanat yolculukları ve ilham kaynakları üzerine samimi söyleşiler gerçekleştirecek. Seri, çocukların sanatı sadece izleyen değil, üzerine düşünen ve soru soran bireyler olmalarını teşvik edecek.

Sürdürülebilir ve kapsayıcı bir gelecek

İkinci yılında güçlenerek devam eden bu iş birliği, kültür-sanat ekosistemini yeni nesil katılımcılara açarak uzun vadeli bir toplumsal fayda yaratmayı hedefliyor. Alarko Holding ve İKSV, festivallerin üretim ortamını çocuklar için birer deneyim alanına dönüştürerek sanatı herkes için erişilebilir kılmaya devam ediyor.