Altın Baklava Film Akademisi 10. Uluslararası Öğrenci Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu

Hasan Kalyoncu Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirilen film festivaline; kurmaca, belgesel, animasyon, yapay zekâ ve kıpkısa kategorisi olmak üzere 105 ülkeden toplam 1888 başvuru yapıldı. Geleceğin yönetmenleri, festival boyunca katıldıkları atölye çalışmaları, film gösterimleri, söyleşiler ve kültür gezileri ile kendilerini geliştirme fırsatını yakaladı.

Dev jüri kadrosu ile uluslararası bir festival

Festivalin jüri başkanlığını Yapımcı Mehmet Bozdağ üstlenirken, jüri üyeleri arasında oyuncu-yönetmen Tamer Levent, oyuncu-yapımcı Yağmur Taylan, oyuncu Mahassine Merabet, oyuncu Mert Yazıcıoğlu ve oyuncu Özge Özberk yer aldı. Üç gün süren festivalde öğrenciler hem jüri üyeleri ile hem de sinema dünyasının sevilen isimleriyle söyleşiler gerçekleştirdi.

Sadece öğrenci filmlerinin yarıştığı festival

Festivalin gala gecesinde davetlilere seslenen HKÜ Mütevelli Heyet Başkanı Haluk Kalyoncu: “Bugün de İletişim Fakültemiz tarafından 10’uncusunu gerçekleştirdiğimiz, sadece öğrencilerin kısa filmler ile katılım gösterebildiği Altın Baklava Film Festivali’nde sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Üniversitemiz, kurumsal kimlik disiplininde ve öğrenci odaklı eğitim anlayışında, gelecek nesillerimizin kültür ve sanat alanlarında derinleşmelerini ve etkinleşmelerini çok önemsemektedir. Bu anlamda İletişim Fakültemiz ve Güzel Sanatlar Mimarlık Fakültemize öğrencilerinin sanatsal yeteneklerini ve becerilerini keşfetmeye yönelik atölye çalışmaları ve tüm uygulamalı deneyim eğitimlerini destekliyor ve yakından takip ediyoruz. Yurt içinden ve yurt dışından farklı üniversitelerden 1888 kısa film ile katılım sağlayan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Almanya, Çin, İran ve Lübnan’dan öğrencilerimiz aramızda. Kıymetli öğrencilerimizin bu eserlerini birbirinden değerli sanatçılarımızla ödüllendireceğiz.” dedi.

Altın Baklava, yıllar içinde bir festival olmanın yanında bir sinema okulu kimliği kazandı

Rektör Vekili Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan ise; “On yıl önce genç sinemacıların hikâyelerine alan açmak amacıyla başlayan bu yolculuk, bugün güçlü bir uluslararası buluşmaya dönüşmüş durumda. İlk yıllarında daha sınırlı bir çerçevede başlayan festivalimiz, zamanla büyüyerek farklı coğrafyalardan gelen hikâyeleri aynı çatı altında buluşturan güçlü bir platforma dönüşmüştür. Festivalimiz, yalnızca filmlerin yarıştığı bir organizasyon olmanın ötesinde; atölyeleri, söyleşileri ve paylaşımlarıyla gençlerin kendilerini geliştirdiği bir öğrenme ortamı sunuyor. Bu yönüyle Altın Baklava, yıllar içinde bir festival olmanın yanında bir sinema okulu kimliği de kazandı” dedi.

Festivalin jüri başkanlığını üstlenen Yapımcı Mehmet Bozdağ ise; “Bu festivalin 8.sine de katılmıştım, bu 10.su. Her gördüğümde de bu festival daha güzel, daha kurumsal hale geliyor. Festivale katılan bir çok filmi izledim. Bu filmler çok güzel ve gelecek adına umut verici. Bu festivalde bulunmaktan ve filmleri izlemekten mutlu oldum” dedi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise; “Hasan Kalyoncu Üniversitemiz de böyle güzel bir film festivali düzenlediği, bunu sürdürülebilir kıldığı ve 10 yıldır devam ettirdiği için çok teşekkür ediyoruz” dedi.

5 kategoride 21 filme ödül

Altın Baklava Film Festivali’nde “Kurmaca”, “Belgesel”, “Animasyon”, “Yapay Zekâ” ve bu yıl ilk defa “Kıpkısa” kategorilerinde 22 film ödüle layık görüldü. X. Altın Baklava Film Festivali’nde “Kurmaca” kategorisinde yönetmenliğini Marguerita Nakhoul’ın yaptığı “Was Never Her Choice” filmi birinci olurken, “Yapay Zekâ” kategorisinde birincilik ödülünü “Next Hope” filmi ile yönetmen Osama Othman aldı. “Belgesel” kategorisinde birincilik ödülünü “My Grandmother is a Skydiver” filmi ile yönetmen Polina Piddubna alırken, “Animasyon” kategorisinde birincilik ödülünü “Cell Buddies” filmi ile yönetmenler; Melle Windig, Hidde Alberts, Miguel Reyes, Jurgen de Smit, Arjen van der Plas aldı. “Kıpkısa” kategorisinde ise yönetmenliğini Oktay Yıldırım’ın yaptığı “Percussion” filmi birinci oldu.

Özel ödüller geceye damga vurdu

“Özel Ödüller” kategorisinde Jüri Özel Ödülü, Mehmet Oğuz Yıldırım yönetmenliğindeki “Kudret” filmine; Barış Özel Ödülü ise Tamam Sharrack yönetmenliğindeki “Tammam” filmine verildi.

2008 yılında Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin temellerini atarak ülkeye, bölgeye ve şehre kıymetli bir eser bırakan merhum Hasan Kalyoncu anısına her yıl verilen “Hasan Kalyoncu Özel Ödülü” ise yönetmenliğini Berkay Ellek’in yaptığı “Sultan's Stone” adlı filmin oldu. Ödülü HKÜ Mütevelli Heyet Başkanı Haluk Kalyoncu takdim etti.

Ödül alan filmlerin ve yönetmenler

KURMACA

- Birincilik: “Was Never Her Choice”, Marguerita Nakhoul – Lübnan

- İkincilik: “Don’t Say It”, Ezgi Temel – Türkiye

- Üçüncülük: “ANGST”, Furkan Arslantaş – Türkiye

- Mansiyon: “Time for Lemons (Limon Zamanı)”, Muhammed Sıddık Aktaş – Türkiye

BELGESEL

- Birincilik: “My Grandmother is a Skydiver”, Polina Piddubna – Almanya

- İkincilik: “RAH”, Beyza Emişen – Türkiye

- Üçüncülük: “Gaziantep’s Hidden Wings”, Yakup Yener – Türkiye

- Mansiyon: “Children of the Mountains”, Guliza Abdykamilova – Kırgızistan

ANİMASYON

- Birincilik: “Cell Buddies”, Melle Windig, Hidde Alberts, Miguel Reyes, Jurgen de Smit, Arjen van der Plas – Hollanda

- İkincilik: “Spear”, Harvey Gozado – Filipinler

- Üçüncülük: “Arash the Archer”, Shaghayeh Nozari – Birleşik Krallık

- Mansiyon: “Ricardo, Ricorda”, Marco Grosso – İsviçre

YAPAY ZEKÂ

- Birincilik: “Next Hope”, Osama Othman – Türkiye

- İkincilik: “The Last Bookstore”, Siyuan Peng, Yuting Peng, Yulu Xiang, Xinyao Wang, Siheng Yin, Jingran Wang – Çin

- Üçüncülük: “My Sugar Spiked: An Evliya Çelebi Adventure”, Mert Can Altun – Türkiye

- Mansiyon: “Legacy”, Ufuk Karadavut – Türkiye

KIPKISA

- Birincilik: “Percussion”, Oktay Yıldırım – Türkiye

- İkincilik: “Sanrı”, Aysel Beyza Bozdoğan – Türkiye

ÖZEL ÖDÜLLER

- Hasan Kalyoncu Özel Ödülü: “Sultan’s Stone”, Berkay Ellek – Türkiye

- Jüri Özel Ödülü: “Kudret”, Mehmet Oğuz Yıldırım – Türkiye

- Barış Özel Ödülü: “Tammam”, Tamam Sharrack – Türkiye