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Altın Koza Film Festivali'nde onur ödülleri sahiplerini buldu

31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Onur Ödülleri, oyuncular Demet Akbağ ve Uğur Polat'a verildi.

Haber Merkezi
AA
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Altın Koza Film Festivali'nde onur ödülleri sahiplerini buldu
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31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında Onur Ödülleri gecesi bir alışveriş merkezinin performans gösteri merkezinde yapıldı.

Sunuculuğunu Ceyda Düvenci’nin üstlendiği törende, festivale katılan filmler tanıtıldı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, törende yaptığı konuşmada, her sene çıtayı yükselterek daha heyecanlı, daha konuşulan ve daha çok ünü yayılan bir festival gerçekleştirmenin belediye başkanı olarak onurunu yaşadığını söyledi.

"İnanıyorum ki Türkiye'de marka olan Altın Koza artık Avrupa'da da konuşulacak ve konuşturmaya başladık"

Göreve geldiğinden bu yana festivalin 6'ncısını kutladıklarını belirten Karalar, "İnanıyorum ki Türkiye'de marka olan Altın Koza artık Avrupa'da da konuşulacak ve konuşturmaya başladık." dedi.

Karalar, yerli sanatçıların çok cüzi bütçelerle yaptıkları filmlerin dünyada yüz milyonlarca dolar harcanarak hazırlanan filmlerle yarışır hale geldiğini bildirdi.

Oyuncu Demet Akbağ, törende ödülünü Başkan Karalar'dan, oyuncu Uğur Polat da ödülünü Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jüri üyesi oyuncu ve yönetmen Mehmet Aslantuğ'un elinden aldı.

Ödülünü alan Akbağ, seyirciler arasında yer alan şarkıcı Emel Müftüoğlu'nu sahneye davet etti. Müftüoğlu'nun ısrarı üzerine Akbağ, Ege türkülerinin unutulmaz icracısı merhum Özay Gönlüm'ün taklidini yaptı.

Akbağ, daha sonra Eray İnal’ın şefliğinde sahne alan Çukurova Symphonic Project ve Nazende Çoksesli Türk Müziği Korosu'nun seslendirdiği, başrolünde yer aldığı "Neredesin Firuze" filminin "Ya evde yoksan" şarkısına eşlik etti.

 

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