Altın Koza Film Festivali'nde 'Orhan Kemal Emek Ödülleri'nin sahipleri belli oldu

Adana Büyükşehir Belediyesi'nce 22-28 Eylül'de gerçekleştirilecek 32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamındaki "Orhan Kemal Emek Ödülleri"nin sahipleri açıklandı.

Festival komitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yazar Orhan Kemal'in adına düzenlenen ödüller, bu yıl yönetmen ve yapımcı Biket İlhan, yönetmen Yaşar Seriner ve oyuncu Mahmut Cevher'e verilecek.

Ödüller, 22 Eylül Pazartesi günü düzenlenecek törenle sahiplerine takdim edilecek.

