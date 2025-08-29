Altın Koza Film Festivali'nde 'Orhan Kemal Emek Ödülleri'nin sahipleri belli oldu

Festival komitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yazar Orhan Kemal'in adına düzenlenen ödüller, bu yıl yönetmen ve yapımcı Biket İlhan, yönetmen Yaşar Seriner ve oyuncu Mahmut Cevher'e verilecek.

Ödüller, 22 Eylül Pazartesi günü düzenlenecek törenle sahiplerine takdim edilecek.