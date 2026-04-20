Altın Lale Prenses Mumbi'ye gitti, En Güzel Cenaze Şarkıları ödülleri topladı

METİN MERCAN

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından N Kolay sponsorluğunda gerçekleştirilen 45. İstanbul Film Festivali, sinema dolu on bir günün ardından The Marmara Taksim’de düzenlenen ödül töreniyle perdesini kapattı.

Altın Lale, Prenses Mumbi'ye Gitti

Yönetmen David Mackenzie başkanlığındaki uluslararası jüri, festivalin en prestijli ödülü olan Altın Lale’yi, Damien Hauser’in yönettiği "Prenses Mumbi" (Memory of Princess Mumbi) filmine verdi.

Dünya sinemasından 15 yapımı değerlendiren jürinin belirlediği diğer ödüller ise şöyle dağıldı:

Jüri Özel Ödülü: "Diriliş" (Resurrection) – Bi Gan

En İyi Yönetmen: Lise Akoka & Romane Gueret – "Yaz Kampı"

En İyi Senaryo: Markus Schleinzer & Alexander Brom – "Rose"

En İyi Kadın Oyuncu: İnci Sefa Cingöz – "Karanlıkta Islık Çalanlar"

En İyi Erkek Oyuncu: Kemal Burak Alper – "Ölü Köpekler Isırmaz"

Mansiyon: "Tavuk" – György Pálfi

En Güzel Cenaze Şarkıları ödülleri topladı

Genç yetenekleri destekleyen Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü, Morteza Atabaki’nin yönettiği "32 Metre" filmine verildi. Atabaki, aynı filmle En İyi Kurgu ödülünü de kucakladı. Gecenin en çok ödül alan yapımlarından biri olan "En Güzel Cenaze Şarkıları" ise dört farklı kategoride öne çıktı.

En İyi Senaryo: Ziya Demirel & Yusuf Tan Demirel – "En Güzel Cenaze Şarkıları"

En İyi Kadın Oyuncu: Esra Dermancıoğlu – "En Güzel Cenaze Şarkıları"

En İyi Erkek Oyuncu: Burak Dakak – "Annem Hakkında"

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Çağdaş Ekin Şişman – "En Güzel Cenaze Şarkıları"

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Özer Keçeci – "En Güzel Cenaze Şarkıları"

En İyi Görüntü Yönetmeni: Reşat Okan Candemir – "Keçi501"

En İyi Sanat Yönetimi: Elif Öner – "İsimsiz Eserler Mezarlığı"

En İyi Özgün Müzik: Efe Demiral – "İsimsiz Eserler Mezarlığı"

Ulusal Kısa Film Yarışması'nda bu yıl 11 yapım yarıştı. Dalya Keleş’in yönettiği "Yerçekimi", En İyi Kısa Film seçilirken; Berna Sitera Değirmen’in "Aşk ve Diğerleri" yapımı jüri tarafından mansiyona layık görüldü. Belgesel alanında ise Volkan Üce’nin göçmenlik temalı "2m2" çalışması BSB (Belgesel Sinemacılar Birliği) tarafından ödüllendirildi.

FIPRESCI Ödülü: "Rose of Nevada" – Mark Jenkin

SİYAD En İyi Film: "İsimsiz Eserler Mezarlığı" – Melik Kuru

Film-Yön En İyi Yönetmen (Osman Sınav Anısına): Sunay Terzioğlu – "Bağlar, Kökler ve Tutkular"