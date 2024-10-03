Altın Portakal Film Festivali 5 Ekim'de başlıyor

Türkiye’nin en prestijli film festivallerinden biri olan Antalya Altın Portakal Film Festivali, 5 Ekim’de görkemli bir açılış gecesi ile başlayacak. Geleneksel kırmızı halı töreninin ardından, her yıl olduğu gibi, hayranların sevdikleri isimlerle buluşmasını sağlayacak bir kortej düzenlenecek.

Festivalde, Türk ve dünya sinemasından birçok yapım sinemaseverlerle buluşacak. Ulusal Uzun Metraj Jüri Başkanlığı’nı ünlü yönetmen Ferzan Özpetek üstlenecek. Jüri üyeleri arasında Özpetek’in yanı sıra Deniz Göktürk Kobanbay, Gökçe Bahadır, İlker Kaleli, Melis Behlil, Melisa Önel ve Mercan Dede de yer alıyor.

Açılış töreninde, usta oyuncular Erdal Özyağcılar, Işıl Yücesoy, Müjdat Gezen, Selçuk Yöntem ve Şerif Sezer’e Onur Ödülü takdim edilecek. Ayrıca, sinema ve televizyon dünyasında başarılı projelere imza atan Farah Zeynep Abdullah ve Aras Bulut İynemli de Başarı Ödülleri’ne layık görülecek.