Altın Portakal Film Festivali'nin 2025 programı belli oldu
62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin tarihi belli oldu.
Altın Portakal Film Festivali'nin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en köklü sinema etkinliğinin 61'inci yıl programının hemen ardından gelecek yıl için çalışmalara başlandı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen festivalin gelecek yılki düzenlenme tarihi 24 Ekim-2 Kasım olarak belirlendi.
Seyircilerin bir hafta boyunca beyaz perdenin büyüsüne eşlik edeceği organizasyonda, sinemaseverler hayranı oldukları sinemacılarla söyleşme imkanı bulacak.