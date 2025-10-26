Altın Portakal'da "Onur, Emek, Başarı" ödülleri sahiplerini buldu



Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl 62'ncisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, sanat dünyasını bir araya getirdi. Cam Piramit Kongre Merkezi'nde Cansu Canan Özgen ve Alpdoğan Esenoğlu'nun sunumuyla gerçekleşen açılış gecesi, hem duygusal hem de anlamlı anlara sahne oldu.

"Altın Portakal Türkiye'nin belleği, halkın hafızasıdır"

Törenin açılışında konuşan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Dirgen Özdemir, Altın Portakal'ın kente ve ülkeye kattığı kültürel mirasa vurgu yaparak, "Antalya'mız, asırlar boyunca yalnızca denizin, güneşin ve doğanın değil; aynı zamanda sanatın ve düşüncenin kenti olmuştur. Altın Portakal, sanatıyla nefes alan, düşüncesiyle üreten, duygusuyla çoğalan bu şehrin yaşam kültürü haline gelmiştir" dedi.

Festivalin, 1964'te Dr. Avni Tolunay'ın öncülüğünde atılan temellerle bugün Türkiye'nin sanat belleğine dönüştüğünü belirten Özdemir, "Altın Portakal yalnızca bir festival değildir; Türkiye'nin belleği, halkın hafızasıdır. Her sahnesinde emeğin, her alkışında alın terinin sesi vardır" ifadelerini kullandı.

"Sinemada herkes aynı duyguyu paylaşır"

Festivalin Ulusal Jüri Başkanı Ömer Vargı, sinemanın insanları eşitleyen bir sanat dalı olduğuna dikkat çekarak, "Filmi izlerken bir profesör de, bir işçi de, bir yönetici de aynı duyguları yaşar. Sinemanın en güzel yanı budur" dedi.

Onur Ödülü'nü Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Dirgen Özdemir'in elinden alan usta oyuncu Settar Tanrıöğen ise, "Festivalde bir filmim olmamasına rağmen beni ödüle layık gördükleri için festival ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

"Gazze'de çocukların üzerine karanlık düşüyor"

Senarist ve yazar Feride Çiçekoğlu'na Emek Ödülü'nü Sine-Sen Genel Başkanı Galip Görür takdim etti. Üçüncü kez Altın Portakal sahnesinde olduğunu söyleyen Çiçekoğlu, "İlk kez senaryo yazmanın öğrencisi olarak, ardından sevgili öğrencim Selman Nacar'ın filmiyle ve şimdi de bu ödülle buradayım" diyerek duygularını paylaştı. Ödülü takdim eden Galip Görür ise, "Bu ödül sinemanın her alanında ışığın ve sesin izinde yürüyen emekçilerindir. Sinemanın ışığının düştüğü yerde umut vardır, yaşam vardır. Ama bugün Gazze'de çocukların üzerine karanlık düşüyor. Yaşamı öldürüyorlar. Bunun farkında olan biz sinemacılar Gazze'ye ışık olalım" dedi.

Oyuncu Serap Aksoy'a Onur Ödülü'nü meslektaşı Cem Yiğit Üzümoğlu sundu. Yasaklı oyuncular listesinde yer aldığını öne süren Aksoy, böyle bir ödülle hatırlanmanın kendisini duygulandırdığını ifade etti.

"Antalya'nın seyircisi festivalleri güzelleştiriyor"

Başarı Ödülü'nü oyuncu Mehmet Kurtuluş'un elinden alan Merve Dizdar, ikinci kez Altın Portakal sahnesinde ödül almanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Dizdar, "2022'de Kar ve Ayı filmimizle En İyi Kadın Oyuncu ödülünü almıştım. O zaman da beni en çok heyecanlandıran Antalya'nın seyircisiydi. Bence festivalleri güzelleştiren şey birlikte olmaktır, o yüzden seyircilere teşekkür ediyorum. Bu ödül bana, yaptığım işi tutkuyla sürdürme motivasyonu veriyor. Hayatım bu; iyi yaptığımı düşündüğüm şeyi yapmaya devam edeceğim" diye konuştu.

Genç Sinemacı Başarı Ödülü'nü Jüri Başkanı Ömer Vargı'dan alan senarist-yönetmen Cansu Baydar, ekibine teşekkür ederek, "İkinci kez bu sahnede olmak benim için büyük mutluluk. İşini tutkuyla yapan ekibimin emeğiyle buradayım" dedi.

Yoğun çalışma temposu nedeniyle törene katılamayan oyuncu Selahattin Paşalı da Başarı Ödülü'nün sahipleri arasında yer aldı.