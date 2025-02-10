Anadolu’nun zengin motifleri doğal ipliklerle yeniden doğuyor

Yıllardır yağlı boya tekniğiyle Anadolu’nun kilim motiflerini stilize ederek eserlerine taşıyan Dr. Zeynep Öztürk, dördüncü kişisel sergisi "Geçiş” ile tekstil kökeninin izlerinden beslenerek üretim pratiğinde yeni bir döneme geçiş yapıyor. Osmanlı kaftanlarının üzerindeki bitkisel motiflerin doğal ipliklerle dokunmasıyla geleneksel desenleri yeniden yorumlayan Öztürk, tekstilin doğal kumaşlarını ve aksesuarlarını sanatsal bir anlatım dili hâline getiriyor. Sergide, klasik tuvaller yerini doğal ipliklerle dokunmuş kumaşlara, boyalar ise doğal ipler ve farklı materyallere bırakıyor.

The Best Art Gallery’de sanatseverlerle buluşacak sergide tekstil kökenini bugüne kadar yapmış olduğu tüm eserlerine yansıtan Öztürk; bu kez deformasyona uğrattığı bitkisel motifleri, günümüz tekstilinde çok gündemde olan sürdürülebilirlik ile de buluşturuyor. Sergi izleyiciyi, geleneksel ve modernin harmanlandığı bir yolculuğa çıkarıyor.

Sergisinde, geleneksel kimliği modern sanat anlayışıyla buluşturan sanatçı, Anadolu’nun zengin kültürel mirasından besleniyor. Öztürk, bitkisel motifleri deformasyona uğratarak geçmiş ve gelecek arasında bir köprü de kuruyor. Günümüz sanatında ve tekstil endüstrisinde önemli bir konu olan sürdürülebilirlik vurgusu, bu eserlerin temelini oluşturuyor. Sergi, yalnızca estetik bir keşif sunmakla kalmıyor, aynı zamanda doğal malzemelerin ve el işçiliğinin günümüz sanatında nasıl yeniden anlam kazandığını da gösteriyor.

Sergi, 24 Şubat’a kadar Nişantaşı The Best Art Gallery’de sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Dr. Zeynep Öztürk kimdir?

1974 yılında İzmit’te doğan Dr. Zeynep Öztürk, 1998 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Resim - İş Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu. 2010 yılında Haliç Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tekstil ve Moda Tasarım Bölümünde yüksek lisansını, 2024 yılında ise doktorasını tamamladı.

2009 yılından itibaren Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Resim - İş Öğretmenliği Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Çeşitli ulusal ve uluslararası sempozyum ve karma sergilere katılmış, jüri üyeliklerinde bulunmuş ve kişisel sergiler açmıştır. "Uşak Halı Müzesi"nde bir eseri bulunmaktadır.

Sanatın birçok dalı ile ilgilenen Öztürk, 2013 yılında ilk kişisel resim sergisi "Motiflerin Yanılsaması"nı açmış, 2015 yılında "Bakarken" isimli ilk şiir kitabını yayımlamıştır. 2022 yılında üçüncü kişisel sergisi ve ikinci şiir kitabı "Bakarken II"yi sanatseverlerle buluşturmuştur.

Küratörlük çalışmalarıyla da sanat dünyasında önemli bir yere sahip olan Öztürk, Mayıs 2022’de "No:1 2022" isimli karma serginin, Ocak 2023’te ise Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde "Eğitim Ƞ Sanat" isimli karma serginin küratörlüğünü üstlenmiştir. Bubi, Devrim Erbil, Kojo Marfo, Emrah Yücel, Orhan Umut, Ezgi Güneştekin, Şahin Demir, Erkut Terliksiz, Neriman Oyman ve Durmuş Bahar gibi sanatçılara da küratörlük yapmıştır. Sanat ve edebiyatı harmanlayarak sanatçılar adına kaleme aldığı şiirleriyle sanat dünyasına farklı bir bakış açısı kazandırmıştır.