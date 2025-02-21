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Ankara ikinci kez 'Moda Başkenti' olacak

İlki 2024 yılında yapılan ve kalıcı olacağı belirtilen Capital Of Ankara (COF-2025) Ankara Uluslararası Hazır Giyim ve Moda Fuarı ikinci kez 26-28 Şubat günlerinde düzenlenecek

Mehmet Kaya
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Ankara ikinci kez 'Moda Başkenti' olacak
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Mehmet KAYA/ANKARA

Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) desteğiyle organize edilen Fuara yönelik yapılan basın açıklamasında, ATO Congresium’da yapılacak Fuarın önemli bir boşluğu dolduracağı vurgulandı.

ATO Basın açıklamasında, fuarın bu yıl çevre dostu üretim yapan markaların sürdürülebilir ve yenilikçi teknolojilerinin de sunulacağını belirterek, “Sektörün yeşil dönüşümünü sağlaması önemli. Hedefimiz sürdürülebilir ve teknoloji temelinde modanın da Başkenti olmak” dedi. Gürsel Baran, tekstil ve hazır giyim sektörünün zor bir dönem geçirdiğini hatırlatarak, fuarın küresel pazardaki ilişkileri geliştirmeye de katkı vereceğini vurguladı.

ATO desteğiyle, ATO Hazır giyim ve Tekstil komiteleri, Ankara Giyim Sanayicileri Derneği ve REM Fuar Organizasyonun işbirliğiyle yapılacak fuara, Ankara’da yerleşik markalar yoğun ilgi gösteriyor. Fuara, hazır giyim ve tekstil sektörünün önde gelen 100’den fazla markası ile 30 farklı ülkeden 500’den fazla yerli ve yabancı alıcının bir araya gelmesi bekleniyor.

Ankara modaya başkentlik yapacak

Fuar kapsamında, defile, sergi, konferans ve paneller ile workshoplar da gerçekleştirilecek. Fuar için yabancı alım heyetleri de davet edildi. Bu kapsamda firmalar için ikili görüşme imkanları da sunulacak.

Yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik vurgusuyla, çevre dostu üretim yapan markaların sürdürülebilir ve yenilikçi teknolojilerinin tanıtılacağı Fuar’da, geri dönüşüm malzemelerinden oluşan koleksiyonlar da sergilenecek. Ayrıca, yeşil moda alanında öncü tasarımcılar, özel oturumlarda deneyimlerini paylaşacak.

ATO Başkanı Gürsel Baran, çevrecilik ve geri dönüşümün moda sektörünün unsurlarından biri haline geldiğini vurgulayarak, “Türk markaları Avrupa Birliği’nin de en önemli tedarikçileri arasında yer alıyor. AB Yeşil Mutabakat, diğer sektörler yanında tekstil ve hazır giyim sektörünü de yakından ilgilendiriyor. Hazır giyim, tekstil ve moda sektörü, dünyada 3 trilyon dolarlık dev bir pazar. Markalarımızın küresel rekabet ortamında öne çıkması, Avrupa Birliği’ne ihracatına devamı ve bu devasa ekonomiden pay alabilmesi açısından sektörde yer alan, en küçüğünden en büyüğüne, tüm firmalarımızın yeşil dönüşüm sürecini tamamlaması gerekiyor. Başkentimiz, tekstil ve hazır giyimde önemli bir merkez. Hedefimiz, sürdürülebilir ve teknoloji temelinde modanın da Başkenti olmak” dedi.

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