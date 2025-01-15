Ankara’da Çin-Türkiye kültürel miras buluşması

Maruf Buzcugil

ANKARA - Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Türkiye ile Çin arasındaki önemli kültürel miras paylaşımı buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Çin’deki Sanxingdui Müzesi ile Anadolu Medeniyetleri Müzesi tarafından ortaklaşa düzenlenen Antik Shu Hazineleri sergisi, Çin Halk Cumhuriyeti’nin yeni Türkiye Büyükelçisi Jiang Xuebin ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı tarafından açıldı.

Sergi, Çin’in Sichuan Eyaleti’ndeki Sanxingdui kazı alanından çıkarılan M.Ö.1300-1100 dönemine ait tarihi eserlerin fotoğraflarından oluşuyor.

Çin’in yeni büyükelçisi Jiang Xuebin

Antik Shu Hazineleri Sergisi henüz Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubunu sunmayan Çin’in yeni büyükelçisi Jiang Xuebin’in Türkiye’de katıldığı ilk etkinlik oldu. Büyükelçi Jiang Xuebin, kültürel kalıntıların farklı ülkeler arasındaki tarihî, medeni ve kültürel alışverişin gelişmesinde önemli bir taşıyıcı olduğunu vurguladı.

Büyükelçi şunları söyledi:

“Kültür, alışverişler sonucu renklenir, medeniyet karşılıklı öğrenmeyle zenginleşir ve sonuçta güzellik ve paylaşım üzerine kurulu bir insan medeniyeti tablosu çizilir. Hem Çin hem de Türkiye, köklü bir geçmişe ve mükemmel bir geleneksel kültüre sahip kadim medeniyetlerdir. Dünya arkeoloji harikası Sanxingdui ören yerlerimiz var, Türkiye'de ise Hitit Uygarlığı'nın temsil ettiği Anadolu'nun görkemli kadim uygarlığı bulunmaktadır. Bugün bu müzede ikili, zaman ve mekan arasında yolculuk yapabiliyor ve büyük önem taşıyan tarihi bir diyalog gerçekleştirebiliyor.”

Yazgı: Sanxingdui Dünya’daki en önemli arkeolojik keşiflerden biri

Serginin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Antik Shu Hazineleri sergisinin, insanlık tarihinin derinliklerini yansıttığını belirterek şunları söyledi:

“Sanxingdui kalıntıları, sadece Çin’in değil, dünya medeniyetinin en önemli arkeolojik keşiflerinden biridir. Bu eşsiz kültür, antik çağlardan günümüze uzanan bir medeniyetin izlerini ve bu medeniyetin evrensel değerlerini yansıtmaktadır. Bu tür sergiler, sadece kültürel mirasların tanıtılmasıyla sınırlı kalmayıp, farklı coğrafyalardan gelen toplumların birbirini daha iyi anlamasına olanak tanır. Türkiye ve Çin Halk Cumhuriyeti, zengin kültürel miraslarını paylaşarak halklar arasında anlayışı ve dostluğu pekiştirmektedir. Türkiye, Çin’in zengin tarihi ve kültürel mirasını her zaman büyük bir saygıyla değerlendirmekte; karşılıklı etkileşimlerle aramızdaki bağları daha da güçlendirme arzusu taşımaktadır. Son yıllarda iki ülke arasındaki ilişkilerde kaydedilen ilerleme, kültürden ekonomiye, enerjiden teknolojik iş birliklerine kadar geniş bir yelpazeye yayılmaktadır.”

Antik Shu Hazineleri

Sanxingdui kazı alanı, Çin'in Sichuan Eyaleti, Guanghan Şehri, Sanxingdui Kasabası'nda yer alıyor. Neolitik Çağ'dan Shang ve Zhou Hanedanları’na kadar Shu kültürünün hüküm sürdüğü bir alanı kapsıyor. Buradan çıkarılan kalıntılar, eserler MÖ.1300-1100 dönemine tarihleniyor. 1980’lerdeki ilk kazılardan bu yana, Sanxingdui müzesinde sergilenen eserler büyük ilgi görüyor. Haziran 2024 itibarıyla, Sanxingdui bölgesinden 17.000'den fazla değerli kültürel kalıntı çıkarılmış bulunuyor. Kalıntıların yansıttığı hayal gücü ve fantastik şekiller, mükemmel işçilik, antik Shu kültürel çağrışımları, izleyenleri hayrete düşürüyor. Sanxingdui’deki mevcut arkeolojik kazı alanı 20.000 metrekarelik bir bölgeye yayılıyor.