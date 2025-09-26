Ankaralı kahve düşkünleri festivalde buluşuyor

ANKARA (EKONOMİ) – Ankara Coffee Festival, Bilkent semtinde başladı. Festival, 26-28 günleri arasında yapılacak.

Ana sponsoru Türk Telekom olan festivalde, kahve satışı yapan kafeler ve başta kahve olmak üzere ilgili ürün üreticilerinin standları yanında, konser ve kahveyle ilgili work-shop, söyleşi ve etkinlikler de yer alıyor.

Festivale yönelik yapılan açıklamada, 200’e yakın markanın 154 stant ile festivale katıldığı belirtildi. Festivalin ilk gününde Arda Yağız Narince, Jumpin Cat’s, Pandami ve Selin Geçit sahne aldı.

Festival kapsamında Denizaltı, Misucmaker, Soft Analog ve Madrigal; 28 Eylül Pazar günü ise Hipersona, Canay Doğan, Melis Karaduman ve Aydilge konserleri düzenlendi.