  1. Ekonomim
  2. Kültür-Sanat
  3. Ankaralı kahve düşkünleri festivalde buluşuyor
Takip Et

Ankaralı kahve düşkünleri festivalde buluşuyor

Ankara Coffee Festival, Bilkent semtinde 200’e yakın marka 154 stant ile başladı. Festivalde kahve satışı yapan kafeler ve başta kahve olmak üzere ilgili ürün üreticilerinin standları yer alıyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ankaralı kahve düşkünleri festivalde buluşuyor
Takip Et

ANKARA (EKONOMİ) – Ankara Coffee Festival, Bilkent semtinde başladı. Festival, 26-28 günleri arasında yapılacak.

Ana sponsoru Türk Telekom olan festivalde, kahve satışı yapan kafeler ve başta kahve olmak üzere ilgili ürün üreticilerinin standları yanında, konser ve kahveyle ilgili work-shop, söyleşi ve etkinlikler de yer alıyor.

Ankaralı kahve düşkünleri festivalde buluşuyor - Resim : 1

Festivale yönelik yapılan açıklamada, 200’e yakın markanın 154 stant ile festivale katıldığı belirtildi. Festivalin ilk gününde Arda Yağız Narince, Jumpin Cat’s, Pandami ve Selin Geçit sahne aldı.

Festival kapsamında Denizaltı, Misucmaker, Soft Analog ve Madrigal; 28 Eylül Pazar günü ise Hipersona, Canay Doğan, Melis Karaduman ve Aydilge konserleri düzenlendi.

KARAVANİST 2026: Doğa ve özgürlük tutkunları için geri sayım başladı!KARAVANİST 2026: Doğa ve özgürlük tutkunları için geri sayım başladı!Ekonomi
Yandex’ten elektronik ürünleri bulmak için arama hizmetiYandex’ten elektronik ürünleri bulmak için arama hizmetiŞirket Haberleri
İş ve istif makineleri satışı Ocak-Ağustos döneminde yükseldiİş ve istif makineleri satışı Ocak-Ağustos döneminde yükseldiEkonomi
Kültür-Sanat
Güvenç Özel’in ‘Neuroflux’ı Contemporary Istanbul’a damgasını vurdu
Güvenç Özel’in ‘Neuroflux’ı Contemporary Istanbul’a damgasını vurdu
Feriye’de açık hava sineması ekim ayındaki gösterilecek La La Land filmiyle sona eriyor
Feriye’de açık hava sineması ekim ayındaki gösterilecek La La Land filmiyle sona eriyor
22. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali başlıyor
22. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali başlıyor
Ayşe Betil’in üçüncü kişisel sergisi “İz ile Düş Arasında Bir Yer” Ortaköy’de sanatseverlerle buluşuyor
Ayşe Betil’in üçüncü kişisel sergisi Ortaköy’de sanatseverlerle buluşuyor
Güvenç Özel’in ‘Neuroflux’ enstalasyonu Trendyol Sanat ile ilk kez Contemporary İstanbul’da
Güvenç Özel’in ‘Neuroflux’ enstalasyonu Trendyol Sanat ile ilk kez Contemporary İstanbul’da
Gustav Klimt, Van Gogh ve Matısse… 480 milyon dolarlık dev sanat koleksiyonu müzayedeye çıkıyor
Gustav Klimt, Van Gogh ve Matısse… 480 milyon dolarlık dev sanat koleksiyonu müzayedeye çıkıyor