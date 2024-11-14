Anlaşma imzalandı: Türkiye'de Çin edebiyatı editöryel ofisi kurulacak

Kırmızı Kedi Yayınevi ile Çin Yayın Grubu arasındaki anlaşmanın imzalanması vesilesiyle Pekin'de tören düzenlendi. Törene Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği Müsteşarı Ece Ceylanoğlu ile Çin Yayın Grubu Başkan Yardımcısı Cang Hong katıldı.

Kırmızı Kedi Yayınevi'nin kurucusu ve sahibi Haluk Hepkon ile Çin Yayın Grubu bünyesindeki Çin Ulusal Yayınlar İthalat ve İhracat Şirketi (CNPIEC) Üst Yöneticisi Li Hongvın tarafından imzalanan anlaşmayla, Türkiye'de "Çin temalı uluslararası editöryel ofis" kurulmasına karar verildi.

Taraflar, ayrıca, çağdaş Çinli yazar Vang Mıng'ın, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne bağlı İli Kazak Özerk İli'nde 1980'li yıllarda geçen hikayelerden oluşan "İli'de" kitabının Türkçe'ye çevrilmesi için telif hakkı anlaşması imzaladı.

"Türkiye ve Çin'in, edebiyatta birbirlerine ve dünyaya sunacakları çok şey var"

Büyükelçilik Müsteşarı Ceylanoğlu, burada yaptığı konuşmada, şehir dışında olduğu için toplantıya katılamayan Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa'nın mesajını okudu.

Ceylanoğlu, Büyükelçi Musa'nın şu sözlerini aktardı:

"Halklar arası ilişkiler ve kültürel temaslar, ilişkilerimizin en önemli veçhelerinden birini oluşturmaktadır. Kitaplar ve yazılı metinler bir yandan tarihimizi daha iyi anlamamız diğer yandan geleceğimizi daha iyi aydınlatmamız için önemli birer kılavuz görevi görmektedir. Zengin bir tarihe ve kültürel birikime sahip Türkiye ve Çin'in, edebiyatta gerek birbirlerine, gerekse de dünyaya sunacakları çok şey var. Bu anlayışla iki ülke arasında edebiyat alanı başta olmak üzere kültürel işbirliğinin daha da geliştirilmesi gerektiğine inanıyorum."

Mesajında, Türkiye ile Çin arasında, 2023 yılında "Klasik Eserlerin Çevirisine ve Yayımlanmasına İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalandığını hatırlatan Musa, editöryel ofis tesisi ve telif hakkı anlaşmasının da mutabakatı tamamlayıcı nitelikte önemli adımlar olduğuna işaret etti.

"Çin edebiyat eserlerini 'yerelleştirerek' Türk okuruna sunmayı hedefliyoruz"

Çin Yayın Grubu Başkan Yardımcısı Cang, Türkiye ve Çin'in, uluslararası işbirliklerinde ortak bakış açısına sahip, iki kadim medeniyetin mirasçısı ülkeler olduğunu, iki ülke arasında kültür alanındaki işbirliğinin de giderek derinleştiğini ve geliştiğini belirtti.

Kırmızı Kedi Yayınevi'nin işbirliğiyle Türkiye'de kurulacak editöryel ofisin, Çin'in öne çıkan edebiyat eserlerini "yerelleştirerek" Türk okura sunmayı hedeflediğini vurgulayan Cang, yazar Vang'ın "İli'de" hikaye kitabının da okurların Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ni daha iyi tanımasını sağlayacağına inandığını dile getirdi.

CNPIEC Üst Yöneticisi Li de, şirketin Türkiye'de çok sayıda yayınevi, üniversite ve kütüphane ile işbirliklerinin devam ettiğini, son 5 yılda 20'den fazla Çin eserinin Türkiye'de yayınlanmasına katkıda bulunduklarını anlattı.

Li, kurulacak editöryel ofisin Türkiye ile Çin arasındaki işbirliği ve kültürel alışverişlere önemli katkı sağlayacağına inandıklarını ifade etti.

"Türkiye ve Çin arasında kitaplarla kültürel köprü kuruyoruz"

Kırmızı Kedi Yayınevi'nin kurucusu ve sahibi Hepkon da, dünyanın yeni bir döneme girdiği, yeni bir dünyanın ve yeni ilişkilerin doğduğunu söyledi.

Hepkon, "Kuşak ve Yol projesi çerçevesinde, Asya'nın en doğusu ve en batısındaki iki büyük millet ve medeniyet buluşuyor. Türkiye ve Çin, birbirini daha iyi anlamaya başlıyor. Dünyanın yeni durumu ve Kuşak ve Yol projesi önümüzü açıyor." dedi.

Bu değişim çerçevesinde yayıncılara da önemli görevler düştüğüne dikkat çeken Hepkon, "Türkiye ve Çin'in birbirini daha iyi tanıması ve anlaması için kitaplarla kültürel bir köprü kuruyoruz." ifadesini kullandı.

Hepkon, yayınevi olarak işbirliği için önemli çaba sarf ettiklerini ve işbirliğinde alınan mesafeden memnun olduklarını, uluslararası editöryel ofisin kuruluşu ve yeni telif anlaşmasının da önemli adımlar olarak gördüklerini vurguladı. Hepkon, Çinli muhataplarına ve destekleri için Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğine teşekkür etti.

Kırmızı Kedi Yayınevi'nin Çin kitaplığı editörü, gazeteci-yazar Kamil Erdoğdu ve sinoloji alanındaki çalışmalarıyla tanınan İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Giray Fidan da toplantıda bulundu.