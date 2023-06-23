Antakya Medeniyetler Korosu’ndan dayanışma konseri

ANKARA (EKONOMİ) – Antakya Medeniyetler Korosu şefi Yılmaz Özfırat konser gelirinden hayatını kaybeden üyelerinin mezarlarının yapılmasını sağlayacaklarını duyurdu. Konser öncesinde konuşan GGYD Genel Başkanı M. Nezih Allıoğlu dayanışma amaçlı bir konser düzenlendiğini belirterek, “Biliyoruz ki bu acıyı biz kuşaklar boyunca içimizde taşıyacağız. Bizler yaralarımızı birlikte sardık, dayanışma ile iyileştik ve iyileşmeye devam ediyoruz” dedi. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da “Hatay milli sınırların çizildiği, Lozan sınırlarının tamamlandığı bir il olmuştur. Hatay kültürün ve sanatın merkezidir. Hatay’da farklı ırklar, diller, dinler bir arada yaşar. Hatay farklılıkların kardeşçe yaşandığı, belki de dünyada örneği olmayan bir barış kentidir. İnşallah o günlerine yeniden kavuşacak” diye konuştu.

Hatay Medeniyetler Korosu Kanada ve ABD’de konser verecek

GGYD Yönetim Kurulu ve tüm üyelerine Antakya Medeniyetler Korosu’nu Ankara’da ağırladıkları için teşekkür erden Şef Yılmaz Özfırat da “Ankara’da olmaktan dolayı çok mutluyuz. Biz normalde 200 kişiyiz fakat depremde 7 üyemizi kaybettik. Bizim repertuvarımızda 60 şarkı var 14 farklı dilde şarkı söylüyoruz. Biz gerçekten şehrimizi seven insanlardık. Yaklaşık 400 bine yakın Hataylı maalesef il dışına çıktı. Hatay, sadece o mavi gözlünün değil hepimizin şahsi meselemizdir” dedi. Şef Özfırat, yakın zamanda Koro’nun Kanada ve ABD’de konserler vereceğini de açıkladı.

Hatay Medeniyetler Korusu 1 saat süren konserinde hayatını kaybeden üyeleri yanında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden voleybol turnuvası için Adıyaman’a gelen ve depremde hayatını kaybeden 27’si öğrenci ile aileleri ve teknik kişilerden oluşan 39 kişilik heyette hayatını kaybedenler de anıldı.