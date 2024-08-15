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Antalya Altın Portakal Film Festivali 5-12 Ekim'de düzenlenecek

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 2024 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 5-12 Ekim'de yapılacağını bildirdi.

AA
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Antalya Altın Portakal Film Festivali 5-12 Ekim'de düzenlenecek
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Böcek, yaptığı yazılı açıklamada, 2024 Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Bu yıl 5-12 Ekim'de gerçekleştirilecek festivalin büyük bir özen ve özveriyle hazırlandığını belirten Böcek, son 10 yılın en yüksek sayıda film başvurularını yaparak gösterdikleri ilgi ve destek için sinema emekçilerine teşekkür etti.

Festivalin, Antalya ve Türkiye'nin en önemli marka değerlerinden biri olduğunu ifade eden Böcek, geçen yıl tamamlamak için büyük bir gayret göstermelerine rağmen üzülerek gerçekleştiremediklerini hatırlattı.

Festivalin bu yıl yeniden en iyisini yapmanın görevleri olduğunu vurgulayan Böcek, şunları kaydetti:

"Bu nedenle festivalimizi geliştirmek, ülkenin göz bebeği haline getirmek için tüm adımlarımızı attık ve festivalimizi Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak sinema sektörümüzle birlikte yapma kararı aldık. Bu vesileyle tüm sinema emekçilerini, sinemaseverleri, Antalya Altın Portakal Film Festivali'mizin kapsayıcı şemsiyesi altında buluşmaya davet ediyorum."

 

 

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