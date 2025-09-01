  1. Ekonomim
  2. Kültür-Sanat
  3. Armin van Buuren, İstanbul'da konser verecek
Takip Et

Armin van Buuren, İstanbul'da konser verecek

Beş kez üst üste DJ Mag Top 100’de dünyanın en iyi DJ’i seçilen Armin van Buuren, 20 Eylül 2025’te İstanbul’da KüçükÇiftlik Park’ta hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Armin van Buuren, İstanbul'da konser verecek
Takip Et

Dünyaca ünlü DJ Armin van Buuren, 20 Eylül 2025’te İstanbul’da KüçükÇiftlik Park’ta hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Van Buuren, THE ORB adını verdiği yeni sahne konseptiyle performans sergileyecek.

Organizasyonu NTRteam.com tarafından üstlenilen konserin biletleri ise Mticket.com.tr üzerinden satışa sunulmuş durumda.

Geceyi Van Buuren’in yanı sıra Seth Hills, Laura vanDam, Inner Sense ve Emrah Is gibi elektronik müzik sahnesinin güçlü isimleri zenginleştirecek.

Trendyol Süper Lig şampiyonu büyük ödülle taçlanacak: Kazanç ne kadar olacak?Trendyol Süper Lig şampiyonu büyük ödülle taçlanacak: Kazanç ne kadar olacak?Ekonomi
Boğaziçi Üniversitesi: Hilal Özdemir cinayetinin faili davetiye ile girmiş, güvenliğin davetlileri arama yetkisi yokturBoğaziçi Üniversitesi: Hilal Özdemir cinayetinin faili davetiye ile girmiş, güvenliğin davetlileri arama yetkisi yokturGündem
Kültür-Sanat
Heyecanlandıran keşif: Anadolu'da ilk kez bulundu
Heyecanlandıran keşif: Anadolu'da ilk kez bulundu
Eylüle renk, ruh ve ritim getiren etkinlikler sizi bekliyor
Eylüle renk, ruh ve ritim getiren etkinlikler sizi bekliyor
Usta sanatçı Anta Toros yaşamını yitirdi
Usta sanatçı Anta Toros yaşamını yitirdi
Çanakkale Kültür Yolu Festivali 30 Ağustos coşkusu ile başladı
Çanakkale Kültür Yolu Festivali 30 Ağustos coşkusu ile başladı
Altın Koza Film Festivali'nde 'Orhan Kemal Emek Ödülleri'nin sahipleri belli oldu
Altın Koza Film Festivali'nde 'Orhan Kemal Emek Ödülleri'nin sahipleri belli oldu
Akbank Sanat'tan taşınma kararı
Akbank Sanat'tan taşınma kararı