ARTANKARA 9’uncu kez sanatseverlerle buluşuyor

ANKARA/EKONOMİ

Atis Fuarcılık tarafından organize edilen ARTANKARA’da, ulusal ve uluslararası galeriler, müzeler, üniversiteler, inisiyatifler, projeler, koleksiyonlar, sanat eğitimi veren okullar ve sanat malzemeleri üreten firmalar yer alacak. Sanat dünyası ve sanat piyasaları ile ilgili bilgi birikimlerin paylaşılacağı; konferanslar, söyleşiler, dinletiler ve performanslar gerçekleştirilecek.

Geçtiğimiz yıl 54 bin ziyaretçiyi ağırlayan fuara bu yıl yine 50 binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor.

Yapılan açıklamada yaşanan deprem felaketine atıfta bulunularak, “ ‘Bilim ve Sanatla İyileşeceğiz’ gerçeğini bir kez daha vurgulamak üzere yola çıktık” ifadeleri kullanıldı.

Toplam 17 bin m2 alanda düzenlenecek fuara, 11 ülkeden 150’ye yakın katılımcı yanı sıra 42 ülkeden 1500’ün üzerinde sanatçının 5 binin üzerinde eseri yer alacak.

Aşık Veysel sergisi açılacak

UNESCO’nun ölümünün 50’nci yılı olan 2023’ü, büyük halk ozanı Âşık Veysel yılı olarak ilan etmesinin ardından yıl boyunca düzenlenecek etkinliklere ARTANKARA’da da devam edilecek.

Aşık Veysel’un torunu Nazender Süzer ve eşi Fotoğraf sanatçısı Gürsel Gökçe tarafından 2010 yılında hazırlanan Basında ve Ustaların Objektifinden Aşık Veysel’ Fotoğraf Sergisini açılacak.

Sergide, Ara Güler, Fikret Otyam, İsa Çelik, Ergun Çağatay, Mustafa Türkyılmaz ve Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin objektifinden fotoğraflar bulunuyor. Sanatçıların orijinal imzalı fotoğrafları daha önce Ankara, İstanbul başta olmak üzere Türkiye’de çok sayıda ilde ve Almanya’nın Nürnberg kentinde sergilendi.

Öte yandan, Süzer ve Gökçe tarafından yapılan açıklamada, 1934-2021 yılları arasında gazetelerde yer alan haberlerin de bir araya getirilerek, ‘Basında ve Ustaların Objektifinden Aşık Veysel Albümü’ hazırlandığı bildirildi.

Albümde, ayrıca Ümit Yaşar Oğuzcan, Yaşar Kemal, Fikret Otyam, Ahmet Kutsi Tecer, Tahir Kutsi Makal, Sebahattin Eyüboğlu, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Ruhi Su, Ümit Kaftancıoğlu, Erdoğan Alkan ve Mustafa Ekmekçi gibi ustaların kaleminden de Âşık Veysel yer alıyor.

Basında ve Ustaların Objektifinden Aşık Veysel albümünün Braille Alfabise ile hazırlanmış versiyonu da k4 cilt 526 sayfa halinde, sesli betimlemelerle kısa süre içinde hazırlanacak.