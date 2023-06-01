ARTCONTACT İstanbul Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı kapılarını açtı

EKONOMİ/ANKARA

100’e yakın katılımcı, 1500’ün üzerinde sanatçı ve 4500’e yakın eserin sergileneceği ARTCONTACT İstanbul 40’a yakın ülkeden yabancı sanatçı ağırlayacak.

Atis Fuarcılık’tan yapılan açıklamada, Rusya Federasyonu ve İran galerilerinin fuara yoğun ilgi gösterdiği belirtilerek, bu ülkelerin 200’den fazla sanatçıyla katılacağı bildirildi. Yurt dışından gelen sanatçı sayısının toplamda 300’ü aşacağı kaydedilen açıklamada, “Rus resim ekolünün en parlak sanatçılarından Aleksandr Shadrin, Kazakistan’dan Marat Bekeyev, İranlı sanatçı Firoozeh Aklaghi gibi Uluslararası ünlü isimler fuarda yer alacak. Estonyalı heykeltıraş Kirill Grekov da 3 hafta önce çalışmasına başladığı, Cumhuriyetin 100. Yılı ile ilgili, Türk kadınını konu alan heykelini canlı performansla tamamlayacak” ifadeleri kullanıldı.

Aşık Veysel sergisi

Öte yandan fuarda, ‘Basında ve Ustaların Objektifinden Âşık Veysel’ Fotoğraf Sergisi de izleyiciyle buluşacak. Sergide Ara Güler, Fikret Otyam, Ozan Sağdıç, Ergun Çağatay, Mustafa Türkyılmaz ve Anadolu Ajansı arşivinden fotoğraflar yer alıyor.

ArtContact İstanbul 2023 yılı “Kurum Onur Ödülü” İyilik İçin Sanat Derneği’ne, “Sanata Katkı Onur Ödülü” Yahşi Baraz’a, “Sanatçı Onur Ödülü” BUBİ’ye verilecek.