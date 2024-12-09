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Aşık Veysel’in hayatı film oluyor: İşte başrol için düşünülen isimler...

Halk ozanı Aşık Veysel'in yaşamı beyazperdeye aktarılıyor. İki gözünü kaybeden Veysel'i canlandırması birkaç isim düşünülüyor.

Haber Merkezi
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Aşık Veysel’in hayatı film oluyor: İşte başrol için düşünülen isimler...
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“Uzun İnce Bir Yoldayım”, “Benim Sadık Yarim Kara Topraktır” gibi unutulmaz eserlerin sahibi olan Aşık Veysel, 1973'te hayata veda etmişti. Ölümünün 50. yıldönümü nedeniyle geçen yıl Türkiye'de Aşık Veysel Yılı olarak kutlanmıştı. Ancak Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, ünlü halk ozanına memleketi Sivas'ta adına yakışır bir kutlama yapılamadığını düşündü.

Adem Uzun, bunun üzerine Aşık Veysel'in hayatını anlatan bir film projesine belediye olarak destek vermek için harekete geçti.

Sabah gazetesindeki habere göre, iki gözünü kaybedip hüzün dolu bir hayat yaşayan Veysel'in filmi için hazırlıklara başlandı. Başrol için hem bağlama çalan, hem de şarkı söyleyebilen ünlü isimler Olgun Şimşek, Yavuz Bingöl ve Ali Sürmeli'ye teklif götürülecek.

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