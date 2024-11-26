Avrupa’nın ‘2025 Yılın Müzesi’ ödülüne Türkiye’den 3 aday

Avrupa Konseyi himayesinde Avrupa Müze Forumu tarafından 1977’den bu yana her yıl düzenlenen prestijli müzecilik ödülüne bu yıl Türkiye’den 3 müze aday gösterildi.

Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri aday listesinde Türkiye'den 3 müze var

Avrupa'da uluslararası müzecilikte yenilikçi süreçlere teşvik etmek amacıyla verilen ‘Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri’nin 2025 yılı adayları açıklandı. Türkiye'den İstanbul Modern, İş Bankası Resim Heykel Müzesi ve Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi adaylar arasında yer aldı.

İstanbul Modern

Aday gösterilen müzelerden biri Galataport İstanbul’da yer alan Renzo Piano’nun tasarladığı İstanbul Modern. Müze 10 bin 500 metrekarelik alanda sergi ve programlara ev sahipliği yapıyor.

İş Bankası Resim Heykel Müzesi

İş Bankası Resim Heykel Müzesi de aday listesine giren müzelerden. 1900’lerin başından bu yana bir çok aileye ve işyerine ev sahipliği yapmış, Beyoğlu’nun tarihine tanıklık etmiş, 1953-2016 yılları arasında bankanın Beyoğlu şubesi olarak hizmet vermiş tarihi Baudouy (Bodvi) Apartmanı 29 Ekim 2023’te İş Bankası Resim Heykel Müzesi olarak kapılarını açtı.

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi

Bodrum Kalesi içinde yer alan 1964’ten bu yana hizmet veren Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi de adaylar arasında.

Avrupa’dan önemli müzeler de listede bulunuyor

Adaylar arasında ayrıca Avusturya'dan "Salon Stolz" ve "Wien Museum", Danimarka'dan "Carl Nielsen Museum", "Foundation Museum Ovartaci", Fransa'dan "Enserune", " Oppidum and Archaeological Museum", "National Navy Museum", Almanya'dan "Deutschlandmuseum", Yunanistan'dan "Maria Callas Museum", Macaristan'dan "Macaristan Müzik Evi" ve İtalya'dan "Gallerie d'Italia" bulunuyor.

Mayıs ayında açıklanacak

Avusturya’dan Almanya’ya Macaristan’dan Yunanistan’a bir çok adayın yer aldığı listenin kazananları Polonya’da düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.

Polonya'nın Bialystok şehrinde, 21-25 Mayıs 2025 tarihlerinde düzenlenecek The European Museum of the Year Award (EMYA) Yıllık Konferansı'nda, Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri 2025 yılı adayları ve eski adaylar bir araya gelecek.

Konferansta, tanıtımların yapılmasının ardından 24 Mayıs'ta düzenlenecek ödül töreninde kazananlar açıklanacak.