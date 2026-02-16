Baba filminin efsane ismi Robert Duvall hayatını kaybetti
Baba ve Great Santini filmlerinin yıldızı ABD'li aktör Robert Duvall 95 yaşında hayatını kaybetti.
Hollywood’un efsane isimlerinden Robert Duvall, 95 yaşında hayatını kaybetti.
Usta oyuncunun pazar günü evinde yaşamını yitirdiği, eşi Luciana Pedraza'nın sosyal medya paylaşımıyla kamuoyuna duyuruldu.
Luciana Pedraza, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Dün sevgili eşime, değerli dostuma ve zamanımızın en büyük oyuncularından birine veda ettik. Bob, evinde, sevgi ve huzur içinde hayata gözlerini yumdu.”